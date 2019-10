"Sufrimos por comida, luz, agua, gas, gasolina…¿Hasta cuándo?", dicen los zulianos ya cansados

16-10-19.-La situación del país cada vez es más difícil. El hambre se profundiza por la falta de poder adquisitivo para comprar los productos básicos que permitan hacer una alimentación adecuada. El tema de la comida es lo que más preocupa a los venezolanos de a pie, pues tener que irse a la cama con el estomago vacío y oír las tripas rugir pidiendo a gritos comida, además de desagradable e inhumano, es desesperante para los padres que ven a sus hijos padecer estas calamidades.

El Zulia, un estado millonario por sus recursos naturales, que ha aportado gran parte del desarrollo industrial y económico del país, no escapa de esta realidad. Los servicios básicos como electricidad, agua, gas y transporte son un desastre. Quienes habitan en esta maravillosa tierra, aunado al mal comer por el alto costo de los alimentos, viven más de 7 horas sin electricidad, cocinan en leña, se transportan en perreras y su higiene es intermitente ante la falta del vital líquido.

«Sufrimos por comida, luz, agua, gas, gasolina… ¿Hasta cuándo?», dice Emilia Andara, una ama de casa, quien perdió tres aires acondicionados por culpa de los bajones. Ella viaja en chirrinchera ante la falta de unidades modernas y, por si fuera poco, se levanta de madrugada para lavar ropa aprovechando el «chorrito» de agua que llega unas tres o cuatro veces al mes, pero que caza con un oído despierto y otro dormido.

Esta forma de vivir tan pauperrima ha dejado serias secuelas en los zulianos. Algunos han reducido su peso por el mal comer y mal dormir, producto de la inflación devoradora y los constantes apagones. Sus rendimientos en el trabajo, a veces, se ven afectados y al terminar la jornada, cargada de fluctuaciones y cortes que retrasan, recuerdan que la batalla continúa en casa, aquella que una vez era fue el lugar predilecto para recibir a familiares y amigos, hacer las parrillas, el mondongo y tomarse unas birras, pero que hoy se ha convertido en el espejo de la crisis, porque ni para hacerle un cariñito al hogar hay.

«Cuando salgo del trabajo, no quiero ni llegar a la casa porque me imagino que no hay luz, entonces no podéis descansar, ni dormir, ni cocinar, ni ayudar a los chamos a hacer la tarea, o sea, nada… Nos robaron la vida prácticamente», dice Enrique, hijo de Emilia.

No obstante, el nivel de supervivencia del zuliano no culmina ahí, la gasolina en la región petrolera también es un problema. El poco abastecimiento de combustible a llevado a los ciudadanos a hacer largas colas en las estaciones en los alrededores de las estaciones de servicio para poder echar tan solo 30 litros del carburante., mientras un mercado negro ilegal de pimpineros y contrabandistas se fortalece en presencia de todos.

Los zulianos exigen a los gobernantes declarar la región en emergencia y tomar medidas inmediatas para acabar con el sufrimiento de quienes habitan en esta tierra de gracia.