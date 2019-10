Empresa petrolera india suministra combustible a Rosneft a cambio de petróleo venezolano

16 Oct. 2019 - La firma india de refinación Nayara Energy ha estado utilizando al gigante ruso Rosneft como intermediario para adquirir petróleo venezolano, pagándole con combustible en lugar de efectivo para evitar violar las sanciones de Estados Unidos, dijeron tres fuentes con conocimiento de las transacciones. Indicó la agencia de noticias Reuters.



En enero, Washington prohibió el uso del dólar para pagar ventas de petróleo hechas por la estatal venezolana Pdvsa o sus subsidiarias, una medida que busca cortar los flujos de efectivo y aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, cuya reelección en 2018 fue considerada una farsa por Estados Unidos.



Las sanciones han hecho que algunos bancos desconfíen al procesar cualquier transacción relacionada con petróleo venezolano, incluso si el vendedor no es la empresa estatal.



Las medidas también han asustado a algunos clientes de Pdvsa, al tiempo que han llevado a otros a comprar crudo venezolano a intermediarios como Rosneft, dijeron las fuentes.



A cambio del petróleo venezolano, Nayara, en parte propiedad de un consorcio liderado por Rosneft, está despachando cargamentos de gasolina y gasóleo a la firma rusa, según las fuentes, que se negaron a ser identificados ya que no están autorizadas a hablar con los medios.



Estados Unidos endureció aun más las sanciones a Venezuela en agosto, amenazando a empresas no estadounidenses con acciones punitivas si ‘ayudan materialmente’ al gobierno de Maduro.



Pero Washington ha dicho que las empresas, incluida Rosneft, no están violando las sanciones siempre que dinero en efectivo no llegue a las arcas de Maduro.



Rosneft declinó hacer comentarios. Nayara Energy y Pdvsa no respondieron a solicitudes de comentarios.



Los intercambios de crudo por combustible son una forma de evitar las complicaciones que han surgido debido a las sanciones, que prácticamente han eliminado los pagos en efectivo. Pdvsa ha impulsado acuerdos que involucran trueque e intercambios luego de una primera ronda de sanciones financieras por parte de Estados Unidos contra la compañía en 2017.



Las estrategias para hacer frente a las sanciones siguen siendo diversas. Está previsto que otra firma india de refinación, Reliance Industries, reanude la carga directa de petróleo venezolano la próxima semana después de una pausa de cuatro meses, según fuentes y documentos internos.



Reliance compró petróleo venezolano a Rosneft durante ese período, en lugar de hacerlo directamente a Pdvsa, según los documentos comerciales de la estatal venezolana.



Pero la empresa refinadora optó luego por reanudar el trato con Venezuela y también está suministrando a Pdvsa combustibles permitidos bajo las sanciones impuestas por Washington, dijo la firma la semana pasada.



Tanto Nayara como Reliance son clientes de larga data de Pdvsa y continúan demandando el tipo de crudo pesado que ofrece Venezuela, incluso en medio de la ruptura de otros contratos de suministro de crudo venezolano debido a las medidas de Estados Unidos.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 192 veces.