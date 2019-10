Antonio García, presidente de ASINSUOPET denuncia campaña patronal de PDVSA contra el sindicato

Antonio García presidente de la Asociación Sindical Nacional de Supervisores y Operadores Petroleros (ASINSUOPET), emitió un mensaje este fin de semana, dirigido tanto a los trabajadores petroleros como a la representación patronal de PDVSA, en el que rechaza categóricamente las "acusaciones infundadas" de algunos gerentes de esa empresa estatal, que según él pretenden confundir y atemorizar, así como obstaculizar las acciones sindicales que la directiva de la mencionada organización del sector petrolero, viene desplegando en torno al tema de la convención colectiva y de la defensa de las condiciones laborales.

Señala el dirigente del sindicato que miembros de la gerencia de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) "pretenden empañar y criminalizar las acciones pacíficas y cívicas de reclamo, defensa y protección de los derechos sociales en material social para la clase trabajadora de PDVSA".

A ello le responde que, al contrario, "son precisamente ellos (algunos altos ejecutivos de la empresa) los que están en contra de la recuperación de la industria petrolera y gasífera de Venezuela, por la constante violación de nuestros derechos consagrados en las leyes venezolanas". García afirma que, es desde ese nivel patronal que se está "poniendo así en riesgo nuestra fuente de trabajo y las reivindicaciones laborales, valiéndose de su investidura y del burocratismo para respaldar el grave flagelo de la corrupción que está quebrando a PDVSA". Pero, los señalamientos del presidente de ASINSUOPET no sólo se refieren a la gerencia sino que también critica "la indulgencia que otros están demostrando ante esta situación", refiriéndose al papel de algunos altos dirigentes de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV).

Detalla García que "contra la Asociación Sindical Nacional de Supervisores y Operadores Petroleros, siendo el sindicato nacional que más ha movido a la masa laboral de Petróleos de Venezuela, se mantiene un ataque mediático", procedente de varias instancias gerenciales, algunas de las cuales se radican en San Tomé (estado Anzoátegui), donde se encuentran varios directivos de la asociación. Esta "campaña" -dice el vocero sindical petrolero- "carece de todo soporte legal, están intentando desvirtuar el concepto sindical por un malentendido concepto político" … "y con ello buscan justificar el propósito de que se nos desconozca como organización sindical legalmente constituida y facultada para presentar su propuestas de convención colectiva, avalada por los trabajadores afiliados".

Mensaje de WhatsApp Nº 1/2: Éste mensaje lo pasó un Superintendente de RRLL de San Tomé. El número celular de procedencia ha sido debidamente identificado. El nombre del emisor se mantiene en reserva para seguimiento y acciones posteriores de los trabajadores en el marco legal y sindical. Fue transmitido por el grupo de WhatsApp de los Gerentes en San Tomé (según información de ASINSUOPET).

Credito: ASINSUOPET

Mensaje de WhatsApp Nº 2/2

Credito: ASINSUOPET

Antonio García declara que "hacemos un llamados a todos los trabajadores petroleros del país, a unirse al equipo que ha cumplido legalmente y eficazmente con el procedimiento para reclamar nuestros derechos, que hoy como nunca antes los siguen violando y hundiendo".

Expone que han tenido que salirle al paso a esta campaña para blindar a los trabajadores de PDVSA frente al engaño por parte de personas "puestas a dedo, sin conocimiento de la importancia de Petróleo de Venezuela para el país y el mundo entero".

Incluye, unas palabras dirigidas a esos gerentes, para decirle a los "puestos a dedo" que "no tiene otra opción que reconocer que en unión nacional hemos venido venciendo, con el apoyo de los trabajadores, y de seguir intentando boicotear nuestras acciones, nos llevarán a adoptar pasos más determinantes y respuestas más fuertes, que ya se conocerán con mayor detalle". A lo que agrega que, "ya cumplimos cada canal regular, ya cumplimos con llamados personales y públicos, ya cumplimos con visitas y asambleas, ya cumplimos con las seccionales y lo más importante: cumplimos con los trabajadores". Por todo ellos les conmina con el siguiente llamado: "Dejen las manipulaciones mediáticas, que no van a poder despistar a los trabajadores a los que tenemos al tanto de todo en asambleas y que no son ignorantes de nuestros derechos; dejen las manipulaciones y amenazas, pues el mundo da muchas vueltas y aquellos involucrados con está conducta antilaboral y antisindical, que leen este mensaje y sienten que les duele, saben que no tienen la razón y que el derecho, la organización y la movilización de los trabajadores en última instancia se impondrán sobre todas esas maniobras".

Anuncia A. García que próximamente responderán también a lo que viene circulando por las redes sociales desde hace algún tiempo y que revelaría supuestos "planes de liquidar a toda dirigencia sindical que no se pliegue o no complazca al patrono, recurriendo a jubilaciones anticipadas o forzosas a suspensiones u otras retalizaciones violatorias de los derechos sindicales y democráticos". Sobre esto "daremos detalles, pero de desde ya ponemos en guardia a los trabajadores y trabajadoras afiliados y no afiliados, desde nuestra posición solidaria con cualquier dirigente sindical que pueda ser víctima de atropellos y acciones contrarias a las leyes laborales del país".

Continúa, reafirmando que "ASINSUOPET cuenta con un equipo multidisciplinario blindado, que seguirá con la planificación nacional y la completará a cabalidad en correspondencia con lo que nos hemos comprometido".

Para "echar por tierra la malintencionada campaña mediática y de acoso laboral, violadora de la ley", el Equipo Multidisciplinario Nacional de ASINSUOPET, se dirige a sus afiliados y no afiliados para "reiterarles ese compromiso con toda la clase trabajadora petrolera y gasífera de la República Bolivariana de Venezuela".

Antonio García

Credito: ASINSUOPET

Para ir "desmintiendo todas las habladurías patronales", aclaran lo siguiente, según lo vienen exponiendo en sus comunicados:



1. ASINSUOPET, tiene la cualidad jurídica para realizar actividades propias de una organización sindical de primer grado y goza de la legitimidad para representar a sus afiliados y afiliadas en todo el territorio nacional ya que, es un sindicato de industria con ámbito territorial a nivel nacional (con carácter federativo), por lo que tiene la facultad de conformar seccionales regionales a nivel nacional, ha sido y es reconocida por PDVSA que, en consecuencia, actualmente realiza el descuento respectivo de las cuotas sindicales a nuestros afiliados. Se anexa soporte de recibo de pago del período Abril 2015 y Septiembre 2019 de uno de nuestros afiliados como evidencia firme de la cualidad jurídica para su información y fines (Ver anexo 4, 5 y 6). Instamos al patrono de la entidad de trabajo PDVSA y a la FUTPV a revisar, reconocer, asumir y rectificar los pagos que por error u omisión no se le están depositando a ASINSUOPET, y que con responsabilidad hoy se le descuentan a los trabajadores afiliados a nuestra prestigiosa organización sindical.

Anexo 1 – Boleta de inscripción RNOS 2000

Anexo 2 – AUTO No 2016-0104 ESTATUTOS ASINSUOPET 2016

Anexo 3 – Gaceta Electoral ASINSUOPET 2015

Anexo 4 – RNOS autos entregado a PSDVSA 2017

Anexo 5 – Recibo de pago 2015 trabajador PDVSA con descuento de cuota sindical

Anexo 6 – Recibo de pago 2019 trabajador PDVSA con descuento de cuota sindical



2. La convocatoria nacional realizada el pasado 28-07-19, por medios de prensa digital, la cual fue informada al patrono, invitaba a los compañeros y compañeras de trabajo de PDVSA a realizar Asambleas Extraordinarias de Trabajadores como única línea de acción, desde el 29-07-19 hasta el 20-09-19 (Ver anexo 7), para informar, recoger las propuestas y tomar las decisiones que permitan mejorar la calidad de vida del Trabajador de PDVSA y su familia que hoy se encuentra abandonado, sin garantías ni estabilidad en materia social y laboral, debido a la política salarial de hambre, a la pérdida del plan de salud, servicio funerario y del beneficio de alimentación y, a las malas condiciones de trabajo violando así algunos de los artículos en el marco del derecho humano, cívico y social consagrados y amparados en la/los:



a. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

b. Tratados, pactos y convenciones Internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo. c. Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT),d. Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCyMAT).e. Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH).f. Código Civil Venezolano.

Anexo 7 – Convocatoria Nacional - primera y última página



En reiterados comunicados publicados en prensa digital y en todas las asambleas, la organización que representamos ha realizado sus actividades sindicales de manera cívica, apegado a derecho, sin tildes

políticos partidistas, dentro del orden jurídico que nos ampara y con la bendición de Dios, donde hacemos un llamado al diálogo, a la conciliación, a la consciencia, a la organización, a la inclusión y a la

unión Nacional de la clase trabajadora, que hoy reclama que se haga justicia social, y hemos desaprobado y rechazado las acciones irresponsables de otros factores sociales del país que no garantizan la estabilidad laboral de ningún trabajador y ponen en riesgo la privación de su libertad, al convocar focos de protestas y concentraciones estériles, con agendas ocultas, sin cumplir con el debido proceso y sin soluciones tangibles de los reclamos de los trabajadores.



3. Queremos desmontar la falsa o manipulación de que, si un sindicato no está afiliado a una federación o confederación, no tiene derechos!!!… eso va en contra de los principios de las organizaciones sociales de trabajadores consagrados en las leyes, donde tenemos la libertad y autonomía sindical establecida claramente en el artículo 95 de la CRBV, en los artículos 353, 354, 355, 356, 357, 358, 361 y 362 de la LOTTT yn el artículo 32 de la LOH. Así como también se pretender decir que, si una organización sindical no administra una convención colectiva en una Entidad de Trabajo, no tiene derechos!!!… otra manipulación más que genera división, discriminación y abuso de poder ya que, en el artículo 432 de la LOTTT deja claro que el efecto o ámbito de aplicación de laconvención, aplica aún para aquellos trabajadores y trabajadoras que no sean integrantes de la organización sindical u organizaciones sindicales que hayan suscrito la convención. En nuestro caso ASINSUOPET tiene afiliados de la nómina contractual de PDVSA y por ende, se debe a ellos, para la defensa, protección, garantías e intereses sus afiliados y afiliadas en el proceso social de trabajo. (Ver anexo 8, como evidencia de que una vez ASINSUOPET fue cofundador de la (FUTPV)

Anexo 8 – Registro FUTPV 2008



4. Instamos ante todos los organismos públicos del Estado Venezolano a los que les corresponda, con las competencias debidas, a generar las condiciones para convocar a nuevas elecciones sindicales éste mes de octubre, a fin de garantizar el legítimo ejercicio sindical y hacer los correctivos pertinentes para evitar la mora electoral que predomina a nivel Nacional, situación que afecta actualmente a muchas organizaciones sindicales, federaciones y confederaciones, incluyendo la organización que representamos.



5. Informamos a nuestros compañeros que hemos cumplido con los canales regulares en la búsqueda del diálogo con las instituciones, de los cuales tenemos las evidencias claras, firmadas y selladas que respaldan nuestra acción cívica sindical, cumpliendo con el debido proceso. La planificación de ASINSUOPET no se detiene, continuaremos paso a paso con pie firme y con la cara en alto, pues el que no la debe no la teme.



Por otro lado, todos los trabajadores y trabajadores de PDVSA, sus filiales y empresas mixtas, afiliados a cualquier organización sindical pueden exigir que se hagan auditorías internas de la gestión de su sindicato para verificar la legalidad de su origen y su operación dentro del marco legal venezolano. Esto permite, desde luego, evaluar la trayectoria sindical y cuál es la experiencia y gestión exitosa en materia laboral que vienen desempeñando.

A esos malos gerentes y a los "puestos a dedo" también les decimos que ya basta del terrorismo laboral y agendas ocultas, basta de tanta piratería sindical, sean responsables con sus afiliados y afiliadas, basta de las políticas partidistas con intereses individuales y concéntrense más en las políticas sociales de la clase trabajadora, por sus intereses colectivos que defiendan, protejan y beneficien a nuestros compañeros trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas, sobrevivientes y sus familiares que es la razón de ser de toda organización sindical en el proceso social de trabajo.



También queremos llamar la atención de todos aquellos que ven cómo se pone en riesgo su fuente de trabajo, sus beneficios socioeconómicos y las condiciones laborales sin ningunas acciones legales responsables y formales que garanticen el debido proceso social del trabajo.



Llamamos al diálogo, al respeto mutuo y no incitamos al odio, recurrimos a las leyes y nos apoyamos en el Estado de Derecho, por eso exigimos que se cumplan, y nos sentimos con la fuerza de que nos asiste la verdad y la protección de Dios, pero igualmente creemos y confiamos en la capacidad de organización y movilización de la clase trabajadora petrolera.



Es importante aclarar y resaltar que más que una organización sindical, somos ciudadanos y ciusdadanas, trabajadores y trabajadoras de ésta hermosa tierra donde vivimos, que amamos y defendemos. Donde todos los poderes públicos se deben a nosotros verdadero Poder Originario.



Agradecemos toda la confianza y respaldo de nuestros compañeros y compañeras de trabajo de PDVSA, y les ratificamos, como lo hacemos en la práctica con cada asamblea, consulta y acción sindical, una y otra vez, nuestro firme e indeclinable compromiso en pro de todos y de todas, por nuestras reivindicaciones laborales y por el reimpulso de la productividad en PDVSA, de manera rentable y sostenida, en función del bien común del pueblo venezolano.



Seguimos a la orden y atentos por las redes sociales @asinsuopetb, @yorjancoa, @juancgarciach y por los correos electrónicos asinsuopet.nacional@gmail.com y asinsuopetbolivariana@gmail.com para cualquier comentario, observación, denuncia o información.

