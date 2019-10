Refinería india Reliance Industries reanudará cargas de petroleo venezolano en octubre

Credito: Web

11-10-19.-La compañía india de refinación Reliance Industries Ltd tiene programado reanudar la carga de petróleo venezolano en octubre tras una pausa de cuatro meses, según fuentes y documentos internos de PDVSA vistos por Reuters.



La medida podría ayudar a la estatal venezolana PDVSA a drenar sus altos inventarios, lo que ha obligado desde septiembre a recortar producción de petróleo.



Estados Unidos impuso fuertes sanciones a PDVSA en enero, privando al país socio de la OPEP de su principal destino de exportación. En agosto, Washington intensificó las acciones al amenazar a compañías no estadounidenses con medidas punitivas si daban “asistencia” al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.



Las medidas han ahuyentado a varios de los mayores clientes de PDVSA, así como a firmas operadoras de tanqueros, causando una acumulación de petróleo sin vender que en septiembre obligó a la petrolera disminuir producción.



Un portavoz de Reliance dijo el miércoles que la empresa ha estado suministrando a Venezuela combustibles, incluido diesel, permitidos bajo las sanciones impuestas por Estados Unidos y “por eso está en capacidad de reanudar la toma de crudo”.



“Estas son acciones que cumplen con las sanciones estadounidenses, ya que la toma de crudo contra el suministro de productos permitidos está autorizada”, señaló el portavoz en un correo electrónico a Reuters. PDVSA no respondió a una solicitud de comentarios.



China National Petroleum Corp. (CNPC) y sus filiales dejaron de cargar crudo venezolano en agosto. Otras empresas, incluida Reliancehan comprado , en meses recientes petróleo venezolano a la compañía rusa Rosneft, de acuerdo con documentos e información de seguimiento de buques de Refinitiv Eikon.



Reliance y Rosneft no respondieron a solicitudes de comentarios sobre estas transacciones.



La compañía india necesita el tipo de petróleo pesado que Venezuela produce, ya que sus refinerías son aptas para procesarlo. Las sanciones de Estados Unidos a Caracas e Irán han dificultado a refinadores en Asia el acceso a esas variedades de crudo.



Reliance despachó al menos dos buques, el Antonis I. Angelicoussis y el Maran Castor, al puerto de Jose para que carguen crudo a fines de octubre, según documentos de PDVSA. Los tanqueros están pasando por el canal de Suez, de acuerdo con los datos de Refinitv Eikon.



La petrolera italiana Eni envió por su parte al petrolero Suezmax Seavoyager para cargar 1 millón de barriles de crudo pesado venezolano Merey, según los mismos documentos.



Un portavoz de Eni dijo que la empresa recibió crudo venezolano por última vez en 2018. No hizo comentarios sobre la carga programada para octubre.



“Eni confirma que ha estado recuperando sus cuentas por cobrar a PDVSA a través de suministros de crudo, en total conformidad con las regulaciones”, dijo la compañía a Reuters en un correo electrónico.



Las exportaciones programadas llegan en momentos en que PDVSA necesita desesperadamente desalojar inventarios, al haberse acumulado casi 39 millones de barriles en sus tanques de almacenamiento, lo que la ha obligado a recortar producción y suspender la mezcla de crudo, mientras envía más barriles a su aliado político, Cuba.