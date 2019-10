Pdvsa rechaza acusaciones de Brasil tras responsabilizar al país de derrame petrolero

10 de octubre de 2019.- La empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) rechazó las declaraciones del ministro del Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salle, quien acusó a Venezuela de ser responsable del crudo que ha estado contaminando las costas del país vecino desde principios de septiembre.



Mediante un comunicado publicado este jueves, la petrolera estatal sostuvo que no existen evidencia alguna de derrame de crudo en los campos petroleros del país que pudiera haber generado daños a la vecina nación.



"Condenamos estas afirmaciones tendenciosas que pretenden profundizar las acciones unilaterales de agresión y bloqueo contra nuestro Pueblo", reseña el texto.



Más temprano, el ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, condenó las acusaciones del Gobierno brasilero.



A continuación comunicado integro:



Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) rechaza categóricamente las declaraciones del Ministro del Medio Ambiente de la República Federativa de Brasil, Ricardo Salle, que acusan a la República Bolivariana de Venezuela de ser responsable del crudo que ha estado contaminando las playas del noreste de Brasil desde principios de septiembre, al considerar infundadas estas afirmaciones, ya que no existe evidencia alguna de derrame de crudo en los campos petroleros de Venezuela que pudiera haber generado daños al ecosistema marino del vecino país.



Desde la estatal petrolera venezolana reiteramos que no hemos recibido reporte alguno en el que nuestros clientes y/o filiales informen sobre una posible avería o derrame en las cercanías de las costas brasileras, cuya distancia con nuestras instalaciones petroleras es de aproximadamente 6.650 Km, vía marítima.



La República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso con la preservación de la vida en la Madre Tierra, objetivo histórico consagrado en nuestra Constitución y en la Ley del Plan de la Patria 2019-2025.



Condenamos estas afirmaciones tendenciosas que pretenden profundizar las acciones unilaterales de agresión y bloqueo contra nuestro Pueblo.



