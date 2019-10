Brasil dice que derrame de petroleo que afecta 130 de sus playas viene de Venezuela

Credito: AP

09-10-19.-Un informe de la petrolera estatal brasileña Petrobras dice que el crudo que ha estado contaminando las playas del noreste de Brasil, proviene de Venezuela, informó el miércoles 9 de octubre el ministro del medio ambiente Ricardo Salles, reseñó la agencia AP.



Espesas capas de crudo comenzaron a llegar a las playas de Brasil a comienzos de septiembre y ahora han contaminado más de 130 playas en 61 municipios de nueve estados.



Salles dijo a los legisladores el miércoles que el crudo “probablemente viene de Venezuela, como indica el estudio de Petrobras”.



Hablando ante la comisión de medio ambiente de la cámara baja del Congreso brasileño, el ministro dijo que el crudo fue transportado en una embarcación extranjera que navegaba cerca de la costa brasileña.



El presidente de Petrobras, Roberto Castello Branco, dijo que el derrame era un “desastre muy preocupante” que no da señales de disiparse.



En el estado de Sergipe, las autoridades declararon estado de emergencia y recomendaron a la gente no acercarse a las playas contaminadas.



Hasta el momento, no se había producido una reacción de las autoridades venezolanas sobre este señalamiento de Brasil.