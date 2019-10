Maracaibo: Con un “operativo sorpresa” eliminaron las colas nocturnas en las estaciones de servicio

Credito: Panorama

9 Oct. 2019 - En horas de la madrugada de este miércoles 09 de octubre se realizó un “operativo sorpresa” en las distintas estaciones de servicio y gasolineras de la ciudad para erradicar las colas nocturnas de vehículos. El despliegue estuvo en manos de funcionarios del Cuerpo de la Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) y del Equipo de Respuesta Inmediata (ERE).



Así lo dio a conocer el gobernador del Zulia, Omar Prieto, en su cuenta en twitter y en donde colgó una serie de fotografía de las largas colas de vehículos apostados fuera de las estaciones de servicio, en horas la madrugada.



“Operativo sorpresa en estaciones de servicio para eliminar las colas VIP y darle seguridad a las zulianas y zulianos que esperan su turno de manera honesta para abastecer combustible”, escribió Prieto en su cuenta @OmarPrietoGob.



Luego agregó en otro mensaje: “Seguimos desplegados con @CPBEZ y E.R.E (Equipo de Respuesta Inmediata) #Ahora en la bomba Nigale ubicada en Delicias. Allí, detectamos que los vehículos tenían números marcados a partir del 10. Me pregunto, ¿para quienes son los primeros 10 puestos? No permitiremos colas VIP!”



En el operativo se realizó el operativo en las estaciones de servicio Lagopista, E/S Detroit, PDV 5 de Julio y Doble R, así como en la E/S ubicada en Delicias Norte con prolongación C-2, entre otras.



El gobernador denunció parte de las irregularidades: “Encontramos cosas como estas: Vehículo marcado con #15, seguían 10 carros sin numeración, luego venía vehículo #16. ¿Cómo se explica esto? Seremos contundentes contras las colas VIP. Nuestros funcionarios en pleno operativo sorpresa en las bombas. Llegamos a la E/S ubicada en Delicias Norte con prolongación C2; allí, eliminamos espacios apartados y agilizamos el turno de los usuarios. ¡Seguiremos con estos operativos sorpresa para poner orden!”.



Los usuarios en las redes sociales apoyaron la medida y exigieron que el operativo se extienda a todas las estaciones de servicio tanto en la noche como en el día.



“Me parece bien buena esta medida. Los primeros 50 puestos en la E/S El Turf son de los bachaqueros que llegan en la madrugada. Mano dura contra esos delincuentes y que vayan todos presos”, opinó el usuario @carlos447.



Ninguna cola después de las 9:00 pm



El pasado 30 de septiembre, el secretario de Gobierno de la Gobernación del Zulia, Lisandro Cabello, aseguró que quedó prohibido la permanencia de vehículos fuera de las estaciones de servicio, después de las 9.00 de la noche.



“A partir de las 9:00 de la noche nadie puede estar haciendo colas en las bombas. Igualmente, se están dando sanciones a quienes son propietarios de la estructura de la estación de combustible y que andan participando en negocios, bien sea abriendo las estaciones fuera de del horario establecido de 6:00 am hasta la 9:00 pm, o permitiendo colas después del horario”, apuntó en rueda de prensa.



Cabello agregó, en esa oportunidad, que se han detectado “colas de hasta 230 vehículos fuera de las bombas y en horas de la noche que no son más que vendedores de cupos, delincuentes que ocupan espacios para revender el puesto o ingresar de primeros con sus camiones o vehículos con tanques alterados”.



Ratificó que el suministro de gasolina por vehículo es de “30 litros” para los particulares y agregó que dicha cantidad es “suficiente para un día”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 436 veces.

La fuente original de este documento es:

Panorama (https://www.panorama.com.ve/ciudad/Con-un-operativo-sorpresa-eliminaron-las-colas-nocturnas-en-las-estaciones-de-servicio-20191009-0001.html)