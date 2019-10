(VIDEO) Fiscal Saab anuncia liberación de cuatro personas en el marco de la mesa de diálogo

07-10-19.- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, señaló con relación a las denuncias sobre hacinamiento y retardo procesal en el sistema de justicia venezolano que "existe una política de Estado que elabora un plan piloto" que tiene el propósito de garantizar los derechos humanos de los venezolanos.Indicó que este plan consiste en "descongestionar las estaciones de policÍa y será aplicado con aquellos procesados que hayan cometido delitos menores".Durante entrevista en Vladimir a la 1 por Globovisión, indicó que el Ministerio Público lidera la acción penal "para buscar la sentencia condenatoria para quienes son responsables de algún delito".En este sentido, destacó la importancia de la cooperación entre las instituciones que conforman el sistema de justicia venezolano para contribuir en "la lucha contra la impunidad".Por lo que agregó que su despacho hace esfuerzos para buscar "medidas humanitarias que beneficien a las personas que así lo necesitan".Con relación a los funcionarios que ha incurrido en excesos o "se han corrompido dentro de sus funciones, según su criterio "tienen que ser juzgados y castigados con todo el peso de la ley".Referente a los hechos ocurrido en el Centro de la Policia Municipal de Anaco, el Fiscal General aseguró que fueron imputados y privados de su libertad, varios funcionarios policiales tras lo suscitado en un Centro Policial de Anaco, estado Anzoátegui.Sin embargo, dijo que "casi la mitad de todos esos reclusos están bala custodia del Cicpc", alegando que "los casi 10 mil privados de libertad en el Cicpc deberían estar en lugares formales de reclusión porque las estaciones de policía son lugares de tránsito. mientras dura el proceso para ir a la audiencia preliminar, unos 40 días"."Matriz de opinión sobre Miguel Rodríguez Torres es falsa"Sobre el caso del ex ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, dijo que "el Ministerio Público ha atendido su caso de acuerdo a las solicitudes que se nos ha planteado". También descartó el fallecimiento del general retirado y calificó este hecho como una "matriz de opinión".Además anunció que "en las próximas horas saldrán cuatro personas privadas de libertad", en el marco del acuerdo establecido en la Mesa Nacional de Diálogo y aseveró que se continúa el estudio de otros casos para "nuevas liberaciones".Xenofobia contra venezolanosSaab señaló que los casos de xenofobia contra venezolanos en el exterior son "graves" y a su juicio, "existen algunos países donde se busca institucionalizar la xenofobia", haciendo referencia a los casos de Colombia, Ecuador y Perú.Alegó que quienes son originarios de estos países y se encuentran en Venezuela, "han sido recibidos en el país y ningún presidente ha dictado instrucciones en su contra".Sobre la responsabilidad del Estado venezolano opinó que hay un acuerdo para promover una ruta electoral y pacifica promovido por el Gobierno y rechazó la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) por considerar que es promovido por "unos países que están en ruinas".Caso "Los Rastrojos"Con relación a la presunta vinculación entre el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, y la organización criminal "Los Rastrojos" afirmó que "son reales y tiene credibilidad".Explicó que el 13 de septiembre se inició una averiguación sobre "alias Vaquita", "El Menor", "Nandito (Patrón pobre) y se libraron ordenes de aprehensión que también involucran a funcionarios de la gobernación del Táchira."En este momento no hay ninguna arista que impida que esta investigación se detenga", precisó.