Zulia: La "agonía" sigue por la gasolina; hasta seis días para tanquear en Maracaibo

07-10-19.-El lunes amaneció con el escenario cada vez peor: las colas en las estaciones de servicio se vuelven laberínticas, crece el número de "bombas" cerradas, los bachaqueros ya llegan por Ziruma y a pagar en dólares: !Sálvese quien pueda! de una crisis de combustible que amenaza con hacer parecer a un jardín de infancia a la del paro del 2002.

El locutor radial Guillermo Molero lo retrata así, a través de su cuenta en twitter: !Tratar de surtir gasolina en Maracaibo, llegas a las 3 am a la cola, caminas para ver qué tan larga es, pasa un GN te quita la cédula no camina la cola ,a las 2 pm te dicen se acabó la gasolina, pasaron los que pagaron, todo es en dólares".

Javier Brito, habitante de El Soler, en San Francisco; cuenta que le tomó "seis días para echar gasolina". Toda una odisea, "un día no llegó la gasolina, al otro día el problema era laluz, las mafias, todo un tinglado para hacernos la vida de cuadritos. Para pasar rápido debía pagarle al bombero Bs. 250 mil por un cupo y eso ante la vista de todas las autoridades".

Son mayoría el número de bombas que permanecen cerradas en Maracaibo.

El ingeniero industrial David Morán agrega: "La cara de amigos y familiares cambió, muchos más envejecidos, ni decir del peso, la gente no trabaja, las calles con pocos vehículos, casi todos haciendo colas para la gasolina hasta dos y tres días (...)".

La crisis pasa factura en todos los frentes. Patricia Lugo cuenta que el transporte de su casa, a su trabajo (del kilómetro 4 al Centro de Maracaibo) le querían cobrar Bs. 10.000. "me dijeron que pagaron el cupo de la gasolina en 450 mil a los bomberos". Al final tuvo que bajar a Maracaibo pagando Bs. 5.000 al conductor, lejos, muy lejos de los Bs. 1.000 autorizados al transporte público.

David Gutiérrez no ha podido enviar desde el pasado jueves a su hijo Keiver Daniel a clases. "No consigo la gasolina y no tengo ni 20, ni 30 dólares para pagarle a los bachaqueros. Revendedores que, por cierto, ahora ofrecen sus servicios de "ceros colas" hasta por las redes sociales.

En post de Facebook hay usuarios que ofrecen cupos para echar gasolina sin colas.

Todo un caos que toma ribetes cada vez más peligrosos. No son pocos los episodios en las estaciones de servicio, amenazas por colas "VIP", bomberos "amenazados" por multitudes que pernoctan en las colas, pimpinas, bolsas, camionetas con doble tanque a las que les echan de 91 y 95,si hay; en fin, toda una "jungla" alrededor de las islas y sus surtidores.

En medio del caos, las autoridades aseguraron la pasada semana que hay suficientes inventarios. Lisandro Cabello, secretario de Gobierno del Zulia daba cuenta de un stock hasta para 16 días, pero la realidad en el teatro de operaciones es que mínimamente 6 de cada 10 bombas de Maracaibo permanecen cerradas, ni qué decir en pequeños municipios como Santa Rita, Lagunillas, la subregión Perijá que "languidecen" por el drama del combustible.

El caos se apodera de las islas en las estaciones de servicio de Maracaibo.

Hace 15 días se prohibieron las pernoctas en las estaciones de servicio, específicamente las colas más allá de las 9:00 pm. Todo un saludo a la bandera en medio del tamaño de la crisis.

La pasada semana el propio gobernador Omar Prieto hizo visitas a estaciones de servicio en las instó a los funcionarios a evitar las "colas VIP". En el marco de la inspección Prieto exigió a los funcionarios de seguridad dar el ejemplo con autoridad y honestidad, además exhortó a los dueños de estaciones de servicio cumplir con su responsabilidad.

Agregó que "hará cumplir la ley sin excepción" y resaltó que paulatinamente se irá normalizando el suministro del combustible afectado por "el bloqueo económico que ejercen los Estados Unidos contra Venezuela".