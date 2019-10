Venezuela prevé elevar su producción petrolera en 2019 a 1,6 millones de barriles al día

Manuel Quevedo Fernández presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Credito: Ciudad Caracas

3 oct. 2019 - Venezuela planea recuperar su producción de petróleo este año y situarla en 1,6 millones de barriles diarios, aseguró el ministro de Petróleo del país, Manuel Quevedo.



"Este año tenemos que volver a los niveles del año 2018, tenemos un nivel muy estable de 1,5 millones y hemos hecho un plan para 1,6 millones [barriles diarios]", dijo Quevedo en el foro internacional Semana de la Energía de Rusia que se celebra del 2 al 5 de octubre en Moscú.



Asimismo, afirmó que Venezuela prevé producir una media de más de dos millones de barriles diarios (b/d) de petróleo el año que viene.



"Tenemos previsto [producir] más de dos millones de barriles diarios en 2020, esto es nuestro objetivo, nuestro plan", dijo Quevedo a Sputnik.



En lo referente a la producción de petróleo en 2019, el ministro afirmó que Venezuela planea volver a los niveles del año pasado y alcanzar la meta de 1,6 millones de b/d.



Quevedo aseguró que su país tiene suficientes instrumentos para alcanzar su objetivo.



Según datos oficiales, en junio la producción petrolera venezolana ascendía a más de 730.000 barriles diarios.



Rusia, Venezuela y el petróleo



El ministro venezolano aseveró que su país de momento no discute con la petrolera rusa Rosneft nuevos contratos de suministro de petróleo.



"En la actualidad no estamos discutiendo nuevos contratos", dijo Quevedo.



Al mismo tiempo comentó que las empresas gozan de una fructífera cooperación.



Quevedo también resaltó el carácter estratégico y la importancia las oficinas de PDVSA en Moscú.



"Es una oficina de carácter estratégico", dijo a Sputnik el presidente de la compañía y ministro de Petróleo de Venezuela.



Quevedo subrayó que el mercado ruso es muy importante para su país.



El titular explicó que el objetivo principal de la oficina consiste en diversificar el mercado venezolano.



"Ya ha sido constituida legalmente, ya hemos empezado algunos trabajos iniciales, para arrancar con mucha más fortaleza el año 2020", agregó



A principios de marzo, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el traslado de la oficina europea de PDVSA de Portugal a Rusia debido a que Europa no podía garantizar la integridad de los activos de Venezuela frente a las sanciones de Estados Unidos.



En junio pasado, Quevedo dijo a Sputnik que el objetivo de ese traslado era centrarse en "la sustitución de toda la relación comercial" que PDVSA históricamente tenía con Estados Unidos y consolidar los lazos con Rusia.



Washington lleva más de una década presionando con sanciones al Gobierno venezolano, y en 2019 impuso una batería de restricciones contra el sector petrolero del país caribeño.



La Casa Blanca busca un cambio de Gobierno en Venezuela, un país con inmensas reservas de petróleo.



En el evento participan los ministros de Energía de Arabia Saudí, Azerbaiyán, Nigeria, Rusia; el presidente de la petrolera Lukoil, Vagit Alekperov; el vicepresidente de la consultora internacional IHS Markit, Daniel Yergin; el director ejecutivo de la compañía finlandesa Fortum Corporation, Pekka Lundmark, entre otras personalidades.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 280 veces.

La fuente original de este documento es:

Sputniknews (https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201910031088865312-venezuela-preve-elevar-su-produccion-petrolera-en-2019-a-16-millones-de-barriles-al-dia/)