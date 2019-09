Gobernación de Zulia prohibe colas fuera de las estaciones de servicio después de las 9 pm

El presidente de la república, Nicolás Maduro Credito: @PresidencialVen

30-09-19.-El secretario de Gobierno de la Gobernación del Zulia, Lisandro Cabello, aseguró este lunes 30 de septiembre que queda prohibido la permanencia de vehículos fuera de las estaciones de servicio, después de las 9.00 de la noche.



“A partir de las 9:00 de la noche nadie puede estar haciendo colas en las bombas. Igualmente, se están dando sanciones a quienes son propietarios de la estructura de la estación de combustible y que andan participando en negocios, bien sea abriendo las estaciones fuera de del horario establecido de 6:00 am hasta la 9:00 pm, o permitiendo colas después del horario”, apuntó en rueda de prensa.



Cabello agregó que se han detectado “colas de hasta 230 vehículos fuera de las bombas y en horas de la noche que no son más que vendedores de cupos, delincuentes que ocupan espacios para revender el puesto o ingresar de primeros con sus camiones o vehículos con tanques alterados”.



Ratificó que el suministro de gasolina por vehículo es de “30 litros” para los particulares y agregó que dicha cantidad es “suficiente para un día”.



Cabello indicó que fueron sancionados los dueños y administradores de las estaciones marabinas Full de Todo, Servi Maracaibo, Central y Estrella de Oriente (de Ciudad Ojeda) por prestarse a "marañas" y reventa de combustible fuera de los horarios establecidos.



Niveles óptimos



Explicó el secretario de Gobierno que el Zulia cuenta con niveles óptimos de gasolina y para los próximos días.



“Tenemos suficientes niveles de combustible en el Zulia. De gasolina de 91 (octanos) tenemos aproximadamente más de 16,2 días para suministro de gasolina. No estamos en ninguna falla con respecto a los inventarios porque están óptimos”, dijo Cabello.



Añdió que el pasado domingo llegó al Zulia el buque Clarity con “130.000 barriles con gasolina de 91 y dieses. Con este cargamento ya traíamos un inventario de 10 días. Hemos dado instrucciones a los organismos competentes y de seguridad de eliminar las colas VIP en las bombas, que todavía persisten. Estamos sancionando a todos los funcionarios que caigan en esa práctica de las colas privilegiadas”.



Irregularidades en el chip



En sus declaraciones, Cabello aseguró que, a través de distintas investigaciones, se hallaron irregularidades en 11.500 chips de gasolina.



“Hemos detectado unos 3500 vehículos que en un solo día surten hasta 600 litros de combustible. Igualmente, hay 8.000 usuarios con chips morochos, es decir, tienen dos dispositivos para llenar el tanque varias veces. A todos esos señores los hemos sancionados, suspendido el chips y el carro va para la fiscalía”, detalló.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 214 veces.

La fuente original de este documento es:

panorama (https://www.panorama.com.ve/ciudad/Nadie-puede-hacer-colas-en-las-bombas-despues-de-las-900-pm-secretario-de-Gobierno-20190930-0036.html)