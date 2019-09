Pdvsa aumenta exportaciones de petróleo a Cuba pese a sanciones

Pdvsa recurrió a su propia flota de cargueros, dado que las navieras no quieren prestar servicios a Venezuela y Cuba.

25 sept. 2019 - La estatal venezolana Pdvsa aumentó este mes las exportaciones petroleras a Cuba para aliviar la escasez de combustible en la isla, desafiando sanciones de Estados Unidos contra firmas navieras involucradas en el comercio bilateral, según tres fuentes de la industria y datos de Refinitiv Eikon.



El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el martes nuevas sanciones a cuatro navieras y embarcaciones que transportan petróleo venezolano a Cuba, una medida adicional a las acciones aplicadas a principios de este año para detener el flujo de petróleo a la isla.



Estados Unidos sigue incrementando la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, a quien no reconoce como presidente legítimo.



El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo el martes que el país sudamericano continuará trabajando con Cuba. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel sostuvo que Washington trata de implementar una política “brutal y genocida” al endurecer el embargo y obstruir los envíos de petróleo.



Dos embarcaciones zarparon esta semana desde los puertos de Pdvsa y al menos otros nueve hacen fila para cargar crudo y combustibles con destino a Cuba, según los datos y las fuentes. En lo que va de septiembre, la estatal venezolana ha exportado 119.000 barriles por día (bpd) de crudo y combustible a Cuba frente a 70.000 bpd en agosto, mostraron los datos de Eikon.



Pdvsa no respondió a una solicitud de comentarios. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba tampoco dio respuesta inmediata a una petición de información.



Luego de que Washington sancionara a varias firmas marítimas por llevar petróleo a Cuba, la isla ha enfrentado dificultades para encontrar buques, dijo el gobierno cubano. Las compras de a proveedores distintos a Venezuela se han reducido particularmente en los últimos meses, según los datos de Eikon.



Pdvsa ahora está utilizando una gran parte de su flota propia, operada principalmente por su unidad PDV Marina, para transportar petróleo a Cuba.



“Quieren enviar prácticamente toda la flota de Pdvsa. Es una estrategia para poder seguir sacando producto a Cuba, ya que los armadores no quieren enviar buques a puertos venezolanos, mucho menos a Cuba”, dijo una de las fuentes consultadas.



Entre los tanqueros de PDV Marina que están cargando crudo, diesel, gasolina y fuel oil con destino a Cuba están el Ícaro, Yare, Paramaconi, Terepaima, Manuela Saenz y Luis Cáceres de Arismendi, abanderados por Venezuela y Panamá. La mayoría de estos barcos había permanecido en aguas venezolanas en los últimos años.



Las embarcaciones Petión y Sadino, propiedad de una empresa conjunta entre Venezuela y Cuba, Transalba, también están cubriendo la ruta, de acuerdo con los datos.



Venezuela comenzó a enviar petróleo a Cuba en 2000 mediante un pacto bilateral firmado por los fallecidos Hugo Chávez y Fidel Castro. El flujo de petróleo promedió 90.000 bpd hasta 2016, pero ha disminuido desde entonces debido a la caída de la producción venezolana y sanciones de Estados Unidos.