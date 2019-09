Precio del petróleo sube a más de 71$ a consecuencia de ataque de refinerías sauditas

16 sept. 2019 - Los precios del petróleo se disparaban el lunes, y el crudo Brent registraba su mayor incremento porcentual en una sesión desde la guerra del Golfo en 1991, después de que un ataque a las instalaciones petrolíferas de Arabia Saudí el sábado cerrara cerca del 5% de la oferta mundial.



Los futuros del crudo Brent, una de las referencias internacionales, subieron un 19,5% hasta alcanzar los 71,95 dólares por barril, el mayor salto intradiario desde el 14 de enero de 1991. El contrato al mismo mes se ubicaba en 66,28 dólares por barril, con un alza de 6,06 dólares, equivalente a un 10,1%, con respecto a su cierre anterior, a las 0449 GMT.



Los futuros del barril estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subían hasta un 15,5% a 63,34 dólares el barril, la mayor ganancia porcentual intradiaria desde el 22 de junio de 1998. El contrato al mismo mes se situó en 59,77 dólares el barril, lo que supone un incremento de 4,92 dólares, es decir, del 9%, a las 0449 GMT.



Arabia Saudí es el mayor exportador de petróleo del mundo y el ataque a las instalaciones de crudo del productor estatal saudí Aramco en Abqaiq y Khurais ha reducido la producción en 5,7 millones de barriles por día. La empresa no ha dado un plazo para la reanudación de la producción al completo.



Una fuente cercana al asunto le dijo a Reuters que el retorno a la capacidad total de petróleo podría tomar “semanas, no días”.



Las exportaciones de petróleo de Arabia Saudí continuarán con normalidad esta semana ya que el reino aprovechará las existencias de sus grandes instalaciones de almacenamiento, dijo el domingo a Reuters una fuente del sector informada sobre la evolución de los acontecimientos.



“Creemos que los ataques serían una llamada de atención para los inversores, que no han reflejado los riesgos en el precio del crudo. Aunque el suministro mundial se contraerá en el corto plazo, Estados Unidos tiene la capacidad de compensar esta contracción”, dijo Hue Frame, director general de Frame Funds en Sídney.



“Con los acontecimientos del fin de semana, los participantes en el mercado añadirán factores adicionales a la hora de calcular el valor razonable del crudo, además de los factores habituales de la oferta y la demanda”.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que aprueba la liberación de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos (SPR, por sus siglas en inglés) si fuera necesario, en una cantidad que se determinará debido al ataque.



Según un alto cargo de Estados Unidos, el ataque a las plantas en el corazón de la industria petrolera de Arabia Saudí, incluida la mayor planta de procesamiento de petróleo del mundo en Abqaiq, tenía origen iraní, y es posible que se hayan utilizado misiles de crucero. Los informes iniciales indicaban que el ataque vino de Yemen.



Trump también dijo que Estados Unidos estaba listo para una posible respuesta al ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudí.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 360 veces.