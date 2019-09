Racionamientos de 10 y más horas: "queremos nuestras vidas de antes", dicen zulianos agobiados

Credito: NAD

13-09-19.-La vida del zuliano se va deteriorando cada vez más. La salud física y mental peligra en medio de la peor crisis económica, política y social que ha tenido Venezuela en toda su historia.



Pues la situación se torna más difícil todos los días: el no poder comer tres veces al día por los elevados precios de los productos básicos, y las gravísima fallas de los servicios públicos han hecho que la cotidianidad de los venezolanos sea una calamidad y miseria que les rodea.



En el caso de los zulianos, la situación es cada día más inhumana e indeseable al peor enemigo. «Queremos nuestra vida de antes», exclama Raúl Gutiérrez, un habitante del oeste de la ciudad, cuyo circuito eléctrico recibe cortes de hasta 12 horas. Gutiérrez también hizo referencia a otros factores como el suministro del agua.



El Plan de Administración de Carga, implementado por Corpoelec en el horario que mejor les parece; sin cronograma, ni ningún tipo de organización a fin de que los ciudadanos al menos tomen sus previsiones, o mejor dicho el tan odiado racionamiento ahora es de 10 horas todos los días.



Sectores como Pomona, Los Estanques, Sabaneta y Haticos pasan casi la mitad del día sin servicio eléctrico. Son 10 horas de sufrimiento en las tinieblas. Los momentos del calvario para ellos comienzan en las noches, cuando el calor está en su mejor punto y los zancudos pueden hacer de las suyas. “No hay cosa más horrible que llegar del trabajo, loco por descansar, y no haya luz o justo cuando te acostáis, que se vaya”, expresó un zuliano indignado.



Algunos expertos en la salud afirman que el mal comer junto a este tren de vida con poco descanso pueden generar consecuencias muy graves en las personas, incluso hasta la muerte. Las altas temperaturas es uno de los elementos que más afecta.



Recientemente el secretario de gobierno, Lisandro Cabello, informó que al Zulia arribaron los repuestos para las Termo Zulia, lo que permitirá la estabilización del sistema eléctrico. Sin embargo, quienes habitan en la tierra del Sol Amado aún no han visto mejoría.



Semanas atrás, el gobernador del Zulia, Omar Prieto, manifestó que sería el presidente Nicolás Maduro quien en los días próximos le digas a los zulianos la estabilidad absoluta del sistema eléctrico en la región. Pero esto no ha sucedido y cada día los zulianos viven en peores condiciones. Pues los cortes no dan tregua ni permiten hacer una vida normal.



Las autoridades regionales se mantienen herméticas sobre el tema eléctrico y aseguran que son la Presidencia, Vicepresidencia y Ministerio de Energía Eléctrica los responsables de dar información al respecto.

