Winston Cabas advierte que se avevina otro apagón nacional de proporciones similares o superiores al de marzo

11-09-19.-El ingeniero eléctrico Winston Cabas advirtió este miércoles que se aproxima otro apagón generalizado en Venezuela, debido a la "fragilidad" de la situación del Sistema Eléctrico Nacional que ya superó la de marzo.



“Corremos el riesgo de un apagón con proporciones similares o superiores al de marzo (…) No hay generación termoeléctrica, hay crisis en la transmisión y se registrará un gran mega apagón igual o peor”, dijo Cabas.



Señaló además que la situación del SEN es de alta precariedad y que en el suroccidente del país hay un estado de inestabilidad tal “que en cualquier momento se puede producir un apagón que puede arrastrar a todo el país, como ocurrió el pasado 7 de marzo”.



A su vez, expresó que el gobierno socialista de Nicolás Maduro ya no tiene a quien culpar o acusar de las fallas eléctricas recurrentes. “No hacen absolutamente nada por superar la crisis del SEN y en cualquier momento viene otro apagón”, remarcó en entrevista con César Miguel Rondón.



Del mismo modo, criticó que se estén “canibalizando” las subestaciones, al afirmar que “estamos sacando equipos de una y llevándolos a otras”.



En ese marco, insistió el ingeniero en el exilio en que "mientras siga Nicolás Maduro en el poder, no habrá solución a la crisis del SEN y que lo sensato es volverse a sentar a dialogar y convocar unas elecciones" exhortó.



"A lo largo del año se ha demostrado que estos señores son incompetentes. Lo que le toca a ese señor presidente es que renuncie y se vaya para que nosotros los venezolanos podamos reconstruir nuestro país", apuntó Cabas.

