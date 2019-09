A seis meses del apagón nacional, el Zulia aún sufre la peor parte

Credito: VF

07-09-19.-El sufrimiento de los zulianos parece no tener fin. Hoy se cumplen seis meses del apagón general que dejó a Venezuela a oscuras por más de cinco días, pero el Zulia es el único estado del país que no se ha recuperado y aún sigue padeciendo las fallas del Sistema Eléctrico Nacional.



Según la información emitida por el Gobierno el pasado 7 de marzo, un “ataque cibernético” contra el Sistema de Control Automatizado de El Guri, que regula las 20 máquinas de la represa, afectó el 80 % de la generación eléctrica que abastece a Venezuela.



Lo que más molesta a los zulianos es no tener una respuesta concreta del porqué después de haberse recuperado el SEN en las regiones afectadas, el estado todavía siente el flagelo de los apagones.



Pese a que las autoridades regionales anunciaron cortes de 6×6, la cifra de horas sin luz va desde 12 hasta 22.



Es inconcebible que no tengamos respuestas ante este calvario que vivimos día y noche. Ellos (Omar Prieto y Lisandro Cabello) siempre dicen que para la próxima semana se va a arreglar este problema pero la verdad es que cada semana que pasa el sufrimiento es peor. No me acostumbro a vivir así», comenta Laura Acasa, residente de una urbanización en la zona oeste de la ciudad.



Trabajos paralizados

Pero este blackout no fue el primero en dejar a oscuras a Maracaibo en su totalidad. En diciembre de 2017, muchos zulianos pasaron Navidad y Año Nuevo en penumbras. Fue el preámbulo de dos años negros. En 2018, el estado fue objeto de al menos 15 blackouts y de racionamientos diarios.



El ingeniero José Aguilar, experto en análisis de riesgos eléctrico, alerta que hoy se opera arriesgadamente con sobrecarga el único banco de transformadores para transformar la energía que viene del Guri por una línea de 400 KV, y la otra reconvertida provisionalmente a 230 KV.



Explica que para que ello funcione y se agregue unos 400 MW adicionales al sistema, es necesario revertir la segunda línea a 400 kV.



Estos son trabajos que habría que realizar tanto del lado de las subestaciones Las Peonías (lado occidental del lago) como del lado de Punta de Palma (lado oriental del lago), caso contrario no habría redundancia para esta nueva instalación”.



El aumento de la generación térmica, una de las opciones más rápidas ofrecidas por las autoridades, también están retrasadas y con intentos fallidos.



La planta Ramón Laguna sigue sin operatividad, la unidad RL 14 duró apenas en funcionamiento un poco menos de un mes hasta finales de mayo. Termozulia sigue con el ciclo combinado inactivo, que podría aportar unos 450 MW, pues aún no inician las labores de instalación del turbogenerador traído de Sidor para reactivar la unidad TZ1.



En estos seis meses, la crisis viene acompañada de la explosión de decenas de subestaciones de transmisión y distribución, de las que algunas quedaron inoperativas, como la de Gallo Verde. El Gobierno asegura que todas fueron víctimas de sabotajes, pero el experto Aguilar afirma que los incendios ocurren por la sobrecarga y la falta de mantenimiento.



«Buenas noticias para el Zulia en materia eléctrica»

El gobernador del Zulia, Omar Prieto, en varias ocasiones ha insistido en que se vienen realizando distintos trabajos en materia eléctrica, con el objetivo de estabilizar el servicio público.



Estamos trabajando de manera acelerada para estabilizar el sistema y devolverle la tranquilidad del Zulia. Se está trabajando en la TZ-1 y TZ-7 (unidades de Termozulia), con el apoyo del personal de Corpoelec. Estamos esperanzados y optimistas que (…) pronto tendremos estabilidad en el sistema eléctrico, en el agua, en la distribución de la gasolina



Sin embargo, para los zulianos la realidad es distinta, pues no ven resultados de las presuntas labores.

