ASINSUOPET: continúan asambleas petroleras y recolecta de firmas por proyecto de convención colectiva

Hacemos un llamado a la fuerza laboral de PDVSA, sus filiales y empresas mixtas, a empoderarse de este sindicato como herramienta jurídica para la defensa de sus derechos sociales

La Asociación Sindical Nacional de Supervisores y Operadores Petroleros, Similares, Afines y Conexos (ASINSUOPET), es una organización que reporta estar recogiendo y sistematizando propuestas y planteamientos de los trabajadores y trabajadoras del sector petrolero, mediante asambleas de consulta, "para defender y proteger el bienestar común de todos en Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), sus filiales y empresas mixtas", así como para darle respaldo a su proyecto de convención colectiva.

El presidente de ASINSUOPET, Antonio García, manifestó recientemente la intención de presentar ante el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo el nuevo Proyecto de Convención Colectiva de Trabajo 2019-2021, amparando a todos los niveles y categorías de profesionalización de los trabajadores activos y jubilados del sector de petróleo y gas. Se trata, según lo expresa, de "una exigencia inobjetable, debido a la actual crisis económica, así como de las condiciones laborales ya inaceptables y que hacen impostergable la urgente preocupación del talento humano, como parte de la fuerza laboral de PDVSA, sus filiales y empresas mixtas".

Directivos de ASINSUOPET con afiliados y activistas sindicales en oficinas de AIT Dtto San Tomé, Anzoátegui, en su gira de asambleas

Credito: ASINSUOPET

Destaca el presidente de la asociación sindical que han venido continuando el recorrido por el Oriente del país "con el empoderamiento de los trabajadores", y hace saber que "ASINSUOPET, cumpliendo con la convocatoria nacional del 28-07-2019, visitó las instalaciones administrativas de la Dirección Ejecutiva de la Faja Petrolífera del Orinoco (DEFPO), con el fin de recoger las propuestas para la presentación del Proyecto de Convención Colectiva de Trabajo 2019-2021 para todos los trabajadores activos y jubilados de PDVSA, sus filiales y empresas mixtas".

De la misma manera, reporta que fueron llevadas a cabo Asambleas de Trabajadores en el Distrito San Tomé, contando, según la estimación del sindicato, con una participación importante "para concienciar a todos los compañeros trabajadores, que se mantienen firmes y esperanzados en que el rumbo de la industria del petróleo y del gas retorne a los niveles más altos de los estándares nacionales e internacionales". Para ello, enfatiza la "necesidad de garantizar como primera estrategia de recuperación productiva, la reivindicación de los beneficios socioeconómicos de su principal activo: los trabajadores".

Asamblea en Oficinas de CAIT, Edf. Faja, Edo. Anzoátegui

Credito: ASINSUOPET

Agrega García que, "la organización sindical ASINSUOPET cerró una semana productiva en las áreas administrativas de PDVSA Refinación Oriente, específicamente en el Club Terminal de Guaraguao, con la participación directa de los líderes naturales de la fuerza laboral de los centros de trabajo de Mejorador Petromonagas, Mejorador Petro San Félix, Empresa Nacional de Transporte, Muelles de Embarque y los propios de Refinería Puerto La Cruz". Detalla que "durante las asambleas de trabajadores, planificadas en la semana, se generaron varias interrogantes". Como lo ha venido haciendo a través de este medio, Aporrea.org, el presidente de la agrupación laboral petrolera responde públicamente a las cuestiones más frecuentes que destacaron entre las inquietudes de la clase trabajadora del sector en torno a sus asuntos de interés y a lo relacionado con la organización sindical:

¿Cuándo un trabajador se puede afiliar al sindicato?

Responde la Ing. Drianelis Pérez: Todos los trabajadores y trabajadoras se pueden afiliar libremente a la organización sindical que decida sin ser obligados. ASINSUOPET pone a la disposición la planilla de afiliación para que el trabajador que esté interesado en pertenecer a esta asociación sindical pueda presentar su solicitud voluntariamente llenándola, firmándola y enviándola por el correo electrónico oficial del sindicato para su proceso administrativo correspondiente.

¿Cuándo un trabajador afiliado, deja de pertenecer a su sindicato?

Responde el Abog. Yorjan Coa: Es de libre voluntad separarse de una organización sindical, sin que esto genere perjuicio de cualquier naturaleza. Pues el libre albedrío está presente y de manera voluntaria puede cambiar de sindicato cuando lo considere mejor o cuando se sienta traicionado por la gestión de su sindicato.

¿Debe contar el trabajador con un permiso de su línea supervisora para poder organizarse o afiliarse en una asociación sindical?

Responde el Ing. Juan Carlos García: Los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales, así como afiliarse o no a ellas de conformidad con lo establecido en la Ley.

¿Puede un trabajador pensionado o jubilado afiliarse a una organización sindical?

Responde el Abog. Yorjan Coa: Claro que sí, siempre y cuando así lo establezcan los estatutos de la organización sindical, en nuestro caso ASINSUOPET ampara a todos los trabajadores activos y jubilados por lo que, abrimos las puertas para ejercer en conjunto las acciones que se consideren en pro de sus mejoras socioeconómicas.

¿Considera ASINSUOPET que ha tenido libertad para ejercer sus actividades según la convocatoria nacional realizada?

Responde el Ing. Antonio García: ASINSUOPET como organización permanente y autónoma ha venido cumpliendo con su programación sin ningún obstáculo por parte del patrono, ya que hemos logrado realizar las asambleas sin inconvenientes, pero hemos notado con atención que factores u homólogos están actuando con conductas o prácticas antisindicales, ya que han tenido injerencias indebidas en algunas situaciones con los trabajadores que manifiestan interés voluntario a favor de nuestras acciones.

¿Cómo ha sido la participación de los trabajadores y cómo ha sido su receptividad?

Responde el Ing. Juan Carlos García: Hasta el momento a nivel nacional, ha participado más del 30 % de la fuerza laboral de PDVSA, sus filiales y empresas mixtas, a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook y grupos oficiales de WhatsApp, así como por correos electrónicos, portal de noticias digital y las asambleas de trabajadores.

En cuanto a la receptividad, ¡ésta ha sido excelente! -exclama. Gracias a la gestión innovadora de ASINSUOPET hemos rescatado la credibilidad de los trabajadores ya que, algunos de ellos han manifestado su descontento con la mala gestión de los que actualmente representan a la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV) porque ha sido traicionada su confianza y el principio de pureza.

Equipo directivo de ASINSUOPET en Centro Social Guaraguao luego de reunió con lísderes naturales del sector petrolerolíderes naturales

Credito: ASINSUOPET

¿En su opinión, como se encuentra PDVSA hoy en día?

Responde la Ing. Drianelis Pérez: Basta con visitar las áreas administrativas y operacionales para constatar el abandono indolente de todas las instalaciones de PDVSA. Está más que claro que cada rincón de la primera empresa de nuestro país está en ruinas por la mala dirección y errores del patrono, así como muchos puestos a dedo, que no tienen sentido de pertenencia alguna y mucho menos competencias para administrar correctamente los bienes de la nación. Esto sin hablar de las innumerables entrevistas y contactos que tenemos a diario con todos nuestros compañeros trabajadores, donde manifiestan hasta el cansancio como carecen de condiciones ergonómicas adecuadas para permanecer y realizar su trabajo durante la jornada laboral, prevaleciendo las condiciones inseguras e insalubres de los centros de trabajo... No vayamos muy lejos; tenemos trabajadores sin recibir botas, bragas y otros equipos de protección desde hace años, no hay material de oficina, la flota de transporte terrestre en estado de obsolescencia, altos índices de vandalismo en las áreas operacionales, deficiencia en el servicio de comedor industrial, sin servicio médico y funerario, y para completar el salario petrolero más pírrico a nivel mundial.

Con la Bendición y el favor de Dios Todopoderoso esperamos con las acciones organizadas y cívicas de todos los trabajadores lograr el renacer de PDVSA como el ave Fénix.

¿Cómo ASINSUOPET se financia para poder cumplir con su Plan Nacional de Trabajo?

Responde el Ing. Antonio García: Nosotros como parte del Equipo Multidisciplinario Nacional de ASINSUOPET, conformado por los propios trabajadores afiliados, estamos trabajando con recursos propios, y en esta situación económica diríamos por sacrificio propio, ya que tenemos convicción de la situación histórica que actualmente estamos viviendo, para tomar las acciones correctas con conciencia. Entre hacer y no hacer nada, es mejor hacer.

García pide destacar que ASINSUOPET no recibe las cuotas sindicales correspondientes a los aportes de sus afiliados desde hace años, por parte de la entidad de trabajo, en este caso de PDVSA; todo esto "debido a la injerencia de los Federativos de la FUTPV, a pesar de haber cumplido con los procesos de afiliación en su momento, ante el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo y la Gerencia Corporativa de Relaciones Laborales en la Campiña". "De esto tenemos los soportes respectivos y hemos hecho seguimiento para que se subsane esta situación y hasta el momento, aún no hemos tenido respuesta de esta conducta antisindical".

Aprovechando la pregunta y cumpliendo con lo establecido en nuestros estatutos -continúa el Ing. García- hacemos pública la solicitud de apoyo voluntario de cualquier Ente del sector Petrolero y Gasífero, Similares, Afines y Conexos, que desee dar su aporte económico o alguna donación para la logística de las acciones enmarcadas en el Plan Nacional de Trabajo, el cual tiene como propósito recuperar la calidad de vida del trabajador petrolero para reimpulsar la productividad y la rentabilidad de PDVSA de una manera sostenible. Por otro lado, queremos incentivar la confianza de las empresas nacionales e internacionales que quieran participar en el rescate de una gestión de calidad, transparente y confiable de la dirección y administración de la empresa.

Para mayor información los voceros y voceras de ASINSUOPET animan a comunicarse por el número telefónico 0414-787.0716 y agregan los datos bancarios del ente sindical, "previa autorización de la Junta Directiva en pleno", que son:

A nombre de: ASINSUOPET

R.I.F.: J-30743157-1

Entidad Bancaria: Banco de Venezuela

Cuenta Corriente N°: 0102-0501-85-0001031447

Culminando la entrevista, la Directiva de ASINSUOPET manifiesta que "siempre estará agradecida en nombre de sus compañeros de trabajo de PDVSA, por hacer posible dejar cada momento histórico impreso en digital para el conocimiento público de nuestra gestión". Asegura a sus afiliados que: "seguiremos paso a paso con pie firme, realizando las asambleas, para seguir creciendo y fortaleciendo el respaldo y despertar de los trabajadores activos y jubilados, en ésta estrategia ofensiva para exigir justicia social en materia laboral".