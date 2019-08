Maracaibo: Nueva ola de “bajones” y cortes prolongados denuncian marabinos

Credito: Panorama

23 agosto 2019 - Una nueva ola de “bajones” eléctricos y apagones prolongados denuncian los marabinos desde la tarde de jueves 22-A y la mañana de este viernes 23 de agosto.



Los afectados denunciaron que en horas de la noche se registraron interrupciones del servicio público por espacio de hasta 12 horas continuas.



“Se me fue la luz desde las 9:00 de la noche hasta las 9:00 de la mañana, llegó y ahora es el festín de los bajones que me van a terminar de dañar los aparatos eléctricos que me quedan”, denunció José Díaz, residente de la Pomona.



Similares fallas se reportaron en comunidades como La Rotaria, Sabaneta, Los Haticos, La Estrella, así como en San Jacinto, La Trinidad y 18 de Octubre, en la zona norte de la ciudad.



“No tuve luz en toda la noche y sigo igual. Otras comunidades sí tienen luz, pero aquí la luz nunca llega seis horas seguidas”, opinó Ramón González, de San Jacinto.



En la urbanización Doral Sur, en la capital zuliana, el servicio se interrumpió desde las 7:18 pm del jueves y contaron de nuevo con “luz” a las 5:18 de la mañana de este viernes 23-A.



“Sin señal en Movistar, sin agua y #SinLuz desde ayer a las 3:00 pm, están los vecinos de Sabaneta y parte de Pomona en Maracaibo. Soportando el calor y las calamidades (…)”, escribió el usuario Orlando Chacón en Twitter.



El pasado fin de semana, el ministro de Electricidad, Freddy Brito Maestre, visitó el Zulia para realizar una inspección a las obras de transmisión y generación como Termozulia, y que forman parte del Plan de Estabilización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).



A tempranas horas del sábado 17 –A, el ministro se encargó de evaluar el avance de los trabajos de obra civil para el proyecto de instalación del cable sublacustre a 400 Kv.

