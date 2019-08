China National Petroleum Corp suspende carga de crudo en Venezuela por preocupaciones sobre sanciones EEUU

Credito: Reuters

19-07-19.-China National Petroleum Corp, un importante comprador de petróleo venezolano, detuvo la carga de crudo en agosto luego del más reciente paquete de sanciones de Estados Unidos contra el exportador sudamericano, dijeron el lunes a Reuters dos fuentes con sede en Pekín y conocimiento directo del tema.



La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, congeló a comienzos de agosto todos los activos del gobierno de Venezuela en su país y las autoridades de Washington han redoblado las amenazas contra las compañías que hacen negocios con Caracas.



“El decreto de Trump ordenó sanciones adicionales que serán anunciadas por el Departamento del Tesoro (...) CNPC teme que la compañía será golpeada por las sanciones secundarias”, dijo una fuente.



Un portavoz de la CNPC declinó hacer comentarios.



Una segunda persona, un ejecutivo de un importante comercializador de petróleo venezolano en China, dijo que su compañía fue notificada de la suspensión.



“Nos dijeron que Chinaoil no cargará nada de petróleo en agosto. No sabemos qué pasará después”, sostuvo.



Chinaoil es la rama comercial de CNPC que adquiere petróleo bajo contratos a plazo y es uno de los principales clientes. Las dos fuentes declinaron ser identificadas debido a que no están autorizadas a hablar con la prensa.



CNPC esperará nuevos lineamientos del Tesoro de Estados Unidos antes de volver a operar con petróleo venezolano, dijo la primera fuente.



La suspensión se dio después de recientes comunicaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y China, incluida una reunión entre funcionarios de la embajada de Washington en Pekín y ejecutivos de alto rango de CNPC, agregó la fuente.



La Casa Blanca impuso las sanciones contra la industria petrolera de Venezuela en enero, en un esfuerzo por forzar la salida del presidente Nicolás Maduro, cuya reelección de 2018 es considerada como ilegítima por gran parte del hemisferio occidental.