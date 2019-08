Dirigente Sindical Iván Freites: "Pdvsa admite paralización en refinerías venezolanas”

El secretario general deFutpv, Iván Freites Credito: Web

17-08-19.-Por primera vez Pdvsa reconoce que todas las refinerías del país están paralizadas.Así lo manifestó el secretario de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo de Venezuela (Futpv), Iván Freites, en una rueda de prensa, reseñó el portal El Universal.



Indicó el dirigente sindical que en el año 1999 en las refinerías de Venezuela se procesaba 1 millón 48 mil barriles diarios de crudo, según las cifras oficiales del Ministerio de Energía y Petróleo, mientras que para el año 2003 había bajado a 857 mil barriles diarios.



Señaló Freites que en ese momento empezó a bajar la capacidad de procesamiento de las refinerías y la desprofesionalización de la industria, es decir “la masacre laboral en Pdvsa”.



Explicó el dirigente sindical que en el año 1999 exportábamos 828 mil barriles de productos como gasolina de nafta, turbo kerosene, destilados residuales y también asfalto.



En cuanto a crudo Venezuela exportaba en el año 1999, un millón 923 mil barriles diarios, “estamos hablando de crudo pesado, mediano, liviano y crudos mejorados”, dijo Freites.



Asimisno indicó que hoy en día “hay un consumo diario de 190 mil barriles diarios, según las cifras oficiales dadas a conocer por el ministro de petróleo y presidente de Pdvsa Manuel Quevedo” dijo Freites.



Atrás quedó la afirmación de que “Pdvsa garantizaba el suministro de gasolina” dijo el sindicalista.



Asimismo señaló Freites “el ministro Quevedo declaró que están contratando una empresa para que asuma la reparación de las plantas eléctricas para las refinerías, es decir que no tenemos ni siquiera plantas eléctricas en las refinerías”.



Explicó el dirigente gremial que esos son los resultados de la masacre, que en el año 98 era un millón 50 mil barriles que se procesaban en las refinerías y hoy en día está apenas Amuay con 190 mil barriles diarios.



Destacó que de esos “190 mil barriles que dicen que consumimos, calculamos que 90 mil entran para cuba y los contrabandistas, esa cifra es intocable, y lo que estamos produciendo en Amuay es una gasolina no terminal, básica de apenas 65 octanos, y apenas son 35 mil barriles diarios, es decir que no hay exportación”, dijo.



“En estos 20 años los que han dirigido la industria petrolera venezolana transformaron a Pdvsa en una industria importadora, pirata, porque practican la piratería. Buques entran con las luces apagadas en medio de la noche, desconectan el localizador; es decir que Pdvsa pasó de ser una de las empresas más prestigiosas del mundo a una empresa donde se maneja con la delincuencia organizada dentro de su estructura”, dijo Freites.



Situación de petroleros

Para Iván Freites en el país se han perdido más de 85 años de lucha sindical y de conquistas laborales bajo el mandato de un régimen socialista, lo cual los ha llamado a la unión nacional.



Los trabajadores petroleros no cuentan con un salario digno, ni jubilaciones ni seguridad social ni tienen acceso a la salud, dijo Freites.



Señaló que “han habido renuncias masivas, pero insiste en que quienes deben renunciar son los que manejan el gobierno no los trabajadores” Igualmente recomendó al Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó que las ganancias de Citgo en este primer semestre deben llegar al pueblo a través de un sistema de salud, por ejemplo.



Indicó que se debe crear un fondo que garantice el salario a los trabajadores y cuando recuperemos la institucionalidad en Venezuela los trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo de manera segura y en condiciones laborales óptimas.