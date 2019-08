AN en desacato “designa” a un director de empresa israelí para completar expoliación de Citgo

14 agosto 2019 - Este martes, la Asamblea Nacional (AN) actualmente en desacato constitucional “designó” a un ejecutivo de una compañía extranjera para que se haga cargo de la empresa venezolana Citgo, cuyos activos y la propia compañía fueron expoliados por el gobierno de EE.UU. en conjunto con el exdiputado autoproclamado Juan Guaidó.Carlos Jordá, quien según la AN en desacato contumaz será el “Chief Executive Officer” -CEO- (o director ejecutivo) de Citgo es a su vez director desde el año 2006 de Delek US, filial en EE.UU. de Delek Israel, denunció la página de investigación La Tabla.La empresa extranjera es la primera compañía de distribución de combustibles en territorios de EE.UU. e Israel, además de proveedor del ejército y fuerzas de seguridad israelíes.La Tabla advierte que Delek US opera tres refinerías en EE.UU. con capacidad de 300 mil barriles diarios, tiene cerca de 4 mil trabajadores y en el año 2017 reportó ganancias por 7 mil 200 millones de dólares.La confirmación de la nueva fase de expoliación fue plasmada por la página de la AN en desacato, a través de una nota de prensa, al informar sobre la presunta designación del referido ejecutivo de la empresa extranjera, lo cual se constituye en una prueba comunicacional del delito cometido.Como curiosidad, en la redacción de la nota se expresa textualmente que “el presidente encargado del país y del Parlamento nacional” continuará este tipo de designaciones para, según el texto, “proteger a Venezuela, proteger sus activos para que no sigan saqueando la nación”.El texto revela, además, la ratificación de la usurpación constitucional que ha estado intentando perpetrar sin éxito, al confesar comunicacionalmente la pretensión de que una persona sea simultáneamente jefe de dos instancias del Poder Público, violando reiteradamente la Constitución Bolivariana que dice defender.Todas las actuaciones de la actual AN en desacato son nulas e írritas, de acuerdo con sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).