Carabobo: a trabajadores de Gas Comunal no le permiten el ingreso a las plantas

Credito: Gas Comunal

9 de agosto de 2019.- Trabajador@s de Gas Comunal en el estado Carabobo afirman que están en juego sus puestos de trabajo. En el día de hoy a primeras horas de la mañana no les dejaron ingresar a sus respectivas plantas de llenado. Pasadas las horas permitieron el ingreso solo de algunos de los trabajadores y trabajadoras, pero quedando la mayoría de ellos afuera.



Eso quiere decir, que una empresa del Estado, ahora pasada a la gobernación, va a empezar aplicar la misma política patronal que en contra de la masa laboral están aplicando empresas como las del grupo Polar, las automotrices, autopartistas, caucheras y metalúrgicas, en donde envían a los trabajadores a sus casas y los ponen en la categoría de “no convocados” a sus labores, le cancelan por un tiempo salario mínimo y muchas veces hasta con salarios menor que el mínimo, como ahora lo está haciendo FCA Chrysler o hasta no les llegan a cancelar salarios. La intención es salir de este personal y como no lo pueden hacer, por la existencia de la inamovilidad laboral o porque el ministerio del Trabajo no acepta fácilmente las solicitudes que las empresas hacen para hacer uso del 148 de la LOTTT, entonces, proceden con canalladas como estas.



Para este próximo 30 de agosto del presente año, cesan sus funciones la Empresa Filial y Estatal PDVSA Gas Comunal. Así lo dieron a conocer sus Asesores Jurídicos de esta Entidad de Trabajo. Gas Comunal cuenta con una nómina de más de 9000 mil trabajadores a nivel nacional. Las Plantas de llenados o centros de trabajo pasaran a manos de las diferentes Gobernaciones. Uno de los estados que arrancó de primero para llevar a cabo la distribución y comercialización del gas doméstico e industrial con sus nuevos precios es el Edo. Carabobo. Asume una nueva Corporación llamada Gas Drácula; Carabobo. Esta cuenta con 7 plantas y, tiene una nómina de 800 trabajadores. Pero, su política con respecto a la fuerza de trabajo será la que empezó aplicar desde este sábado 10. Sólo tomaran en cuenta a 400 y 400 trabajadores van para afuera, para la calle.



Los trabajadores y trabajadoras exigen de inmediata su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, además solicitan que se proceda con un clima laboral humano y respetuoso de las condiciones de trabajo y la convención colectiva. Esperan que Wills Rangel, presidente de la FUTVP y la CSBT asuma el compromiso de defenderlos y de la misma forma le hacen el llamado al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolas Maduro y el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo Eduardo Piñate, para que reincorporen de inmediato a los trabajadores que a esta fecha no le dejan ingresar a sus puestos de trabajo