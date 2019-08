Diosdado Cabello: Por robo de Guaidó no enviaremos más petróleo a Citgo

1 agosto 2019 - El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, afirmó que Venezuela no enviará más petróleo a las refinerías de la empresa Citgo ubicadas en Estados Unidos, toda vez que Juan Guaidó maniobra para robarse sus activos.



“Donald Trump declaró que quien quisiera la ayuda de EE.UU. tenía que pagar. Bueno, el pago es Citgo. El pago que ofreció (Juan) Guaidó a cambio de algo. Lo ‘malo’ para ellos es que esas refinerías están hechas especialmente para petróleo venezolano y de aquí no van a recibir ni una gota de petróleo”, indicó Cabello.



La afirmación la formuló este miércoles 31 de agosto en el programa “Con el Mazo Dando”, donde participó el ministro del Poder Popular para Petróleo, Manuel Quevedo, quien ratificó que las destileras de crudo solo funcionan con petróleo criollo.



1 agosto 2019 - La Asamblea Nacional en desacato sigue permitiendo el robo de activos de los venezolanos al nombrar de manera ilegal a un supuesto “procurador” de Venezuela en Estados Unidos (EE.UU.) (José Ignacio Hernández), que trabajó anteriormente como abogado de la empresa minera canadiense Cristallex, para que entregara este miércoles en los tribunales norteamericanos a la empresa Citgo y fuera embargada por la firma extranjera.



Así lo manifestó el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al reiterar la denuncia mundial realizada por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, sobre la operación criminal internacional orquestada contra la República.



Supuesto procurador



El Mandatario Nacional alertó que los tribunales de EE.UU., de manera ilegal, reconocieron como abogado de la República a ese supuesto “procurador”, y han fallado en una componenda judicial a favor de Crystallex.



“Le han dado poder para embargar a Citgo, empresa de todos los venezolanos en EE.UU., apoderarse de Citgo por una supuesta deuda en un juicio que Venezuela tenía ganado”, manifestó.



“Crystallex nunca tuvo derechos mineros, nunca tuvo títulos legítimos ni propiedad sobre la mina Las Cristinas (ubicada en el estado Bolívar), una de las minas de oro más grandes de nuestro continente (donde recibió solo un contrato de servicio)”, advirtió la vicepresidenta Rodríguez.



¿Quién está detrás de Crystallex?



Un fondo de capital de riesgo (hedge fund) llamado Tenor Capital es la organización que adelanta los procesos judiciales de Crystallex contra Citgo, con el fin de hacer efectivo el laudo arbitral del CIADI, que en abril de 2016 condenó a Venezuela a pagar 1.400 millones de dólares, señala un mensaje publicado en la cuenta de la red social Twitter @latabla_blog.



En el hilo del citado medio se destaca que Crystallex no existe sino en el papel y esos documentos fueron «comprados» por Tenor por solo 36 millones de dólares (según documentos judiciales) para gestionar las acciones legales contra el estado venezolano. El 70 % de lo obtenido será del fondo Tenor Capital.



Tenor fue fundado en 2004 y tiene su sede en Nueva York. Administra más de tres mil millones de dólares y su negocio bandera es la gestión de arbitraje, es decir, el impulso de demandas legales contra los estados en nombre de compañías fallidas ante instancias internacionales.



Como todo “hedge fund”, Tenor actúa con los fondos financieros y cumple con el mandato de terceros que son sus clientes.

