Expertos consideran que Citgo aún no está perdida

01-08-19.-Para el miembro de la junta directiva de Pdvsa Ad Hoc, Alejandro Grisanti, Citgo la filial de Pdvsa en Estados Unidos no está perdida, agregó que el anuncio es un claro revés, pero quedan todavía muchos recursos legales, políticos y licencias, que se pueden aplicar.



Explicó que se ha pedido una orden ejecutiva al presidente estadounidense Donald Trump para proteger los activos del país en suelo americano.



“Por ahora” no la han concedido ya que entienden que las sanciones protegen los activos Venezolanos “con excepción de los bonistas de Pdvsa 2020 que tienen licencia”.



Por su parte, el experto petrolero, José Toro Hardy, culpó a la política de expropiaciones del difunto expresidente Hugo Chávez de que Crystallex haya ganado un fallo que le permite apoderarse de Citgo.



La afirmación la hizo al referirse al dictamen de un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos que decidió que Crystallex International Corp. podría incautar acciones de la empresa matriz de Citgo, con sede en los Estados Unidos, que es parte de la compañía petrolera estatal de Venezuela, para cubrir la deuda $1,5 mil millones sobre la nacionalización de los yacimientos de oro.



Toro Hardy explicó que “para entender el caso Citgo y Crystallex hay que recordar a Chávez parado en una esquina vociferando “exprópiese, exprópiese”.



La compañía minera fue expropiada y llevó el caso al Ciadi donde fuimos condenados”, dijo el economista.



“El drama de Crystallex comenzó en el 2002 cuando Chávez expropia a Placer Dome y le entrega la concesión de la mina Las Cristinas a Crystallex.



Expropiada Crystallex ésta acude al Ciadi del Banco Mundial donde Venezuela es condenada a indemnizarla con $ 1.400 millones” pero, “Venezuela no paga y Crystallex acude a un tribunal en Delaware donde está incorporada Citgo y solicita cobrarse con activos de la empresa. Y el tribunal lo acuerda”, lo cual fue ratificado ahora por el tribunal de apelaciones de Estados Unidos.



Entretanto, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó como obra del crimen organizado la expropiación de Citgo.



Envíos desde Rusia

Mediante transferencias barco-a-barco en Malta, Rusia envía productos petroleros a Venezuela, según lo informó la firma de análisis petrolero Vortexa, citada en una reseña de Argus Media.



Unas 435.000 toneladas de productos petroleros rusos se completaron mediante transferencias barco-a-barco, fuera de Malta para su posterior envío a Venezuela durante enero-junio, entre ellos nafta y gasoil.

