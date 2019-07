Presidente Maduro ofrecerá en las próximas horas informe detallado sobre nuevo ataque al SEN

Credito: AVN

24 julio 2019 - El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que en las próximas horas presentará un informe detallado del nuevo ataque al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que se produjo en el país el pasado lunes 22 de de julio.



"Sufrimos un ataque electromagnético del alta factura, no es el primero, solo que esta vez los enemigos de la patria lograron desconectar el sistema, pero ya estamos en fase de estabilización", aseveró este miércoles el Jefe de Estado durante la supervisión de los ejercicios de acción conjunta Campaña Libertadora Simón Bolívar 2019, desde la sede del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb).



Señaló que la prioridad del Gobierno Nacional es recuperar y reconectar el Sistema Eléctrico Nacional.



En este sentido, agradeció la conciencia del pueblo venezolano para resistir este tipo de acciones. "Esa conciencia superior tuya compatriota, que sabe entender que estamos bajo asedio, agresión permanente. Cada agresión que hemos sufrido crea una conciencia mayor y un compromiso superior", dijo.



Asimismo, exhortó a la ciudadanía a fortalecer el espíritu combativo, ante cada agresión del gobierno de Estados Unidos y sus aliados.



"No han podido ni podrán con Venezuela, no han podido ni podrán con nuestro pueblo, no han podido ni podrán con la cohesión de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¡Nadie va a rendir nuestra voluntad absoluta!", aseveró el Jefe de Estado.



Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, como Comandante en Jefe de la Fanb supervisó los ejercicios de acción conjunta Campaña Libertadora Simón Bolívar 2019, desde la sede del Ceofanb.



Estas prácticas militares se desarrollaron como parte de la conmemoración del 236 aniversario del natalicio del Libertador Simón Bolívar, los 196 años de la Batalla Naval del Lago y el día de la Armada Nacional Bolivariana, con el propósito de fortalecer el poder defensivo nacional, la unión cívico-militar, para garantizar la defensa integral de la Patria.



En esta oportunidad, el mandatario nacional instó a la Fanb a combatir cualquier delito transfronterizo.



"Debemos ir con toda la fuerza de las armas de la República a quienes pretendan utilizar nuestro territorio, mares y ríos para dañar al pueblo, para dañar a nuestro país", enfatizó.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)