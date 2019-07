Metro de Caracas no presta servicio comercial este miércoles debido a que las fallas eléctricas aún persisten

24-07-19.-El Metro de Caracas no presta servicio comercial por segundo día consecutivo. A través de su cuenta en la red social Twitter informó que no prestará servicio este miércoles debido a las fallas eléctricas que aún persisten luego del apagón nacional que se registró el lunes a las 4:45 pm.El sistema de transporte público informó que se activaron rutas de metrobús que cubren los recorridos de la Línea 1, 2 y 3.El Metro Cable Mariche, Metro Cable San Agustín y el Cable Tren Bolivariano, continúan trabajando con normalidad."Nuestro personal se encuentra siguiendo los protocolos de seguridad y trabajando en coordinación con Corpoelec para restablecer el servicio de trenes en las próximas horas", indicaron en la red social.El apagón afectó no sólo las líneas del servicio del sistema subterráneo de Caracas, sino también al sistema Metro Los Teques y las operaciones del Instituto de Ferrocariles del Estado IFE que presta servicio comercial hasta Charallave.