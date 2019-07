Zulia: Servicio eléctrico con intermitencia en múltiples sectores

Credito: Panorama

24-07-19.-Algunos sectores del Zulia y en particular de Maracaibo reportan fluido eléctrico desde pasadas las cinco de la tarde de ayer, pero otros circuitos de la capital zuliana y San Francisco, ya llevan más de 40 horas sin el servicio.



En el sector San Jacinto, parroquia Juana Ávila, específicamente en la calle 1, del sector 4, suman cerca de 13 horas sin servicio eléctrico.



“La corriente llegó a las 5:30 de la tarde de ayer y se fue a las 10:30 de la noche, solo tuvimos cuatro horas de servicio y todavía no llega. Mi mayor temor es que el agua debía llegar ayer y no vino, ahora estamos a la incertidumbre de cuándo llegará, ya tenemos 12 días comprando botellones a cuatro mil bolívares”, expresó Peggy Jiménez, residente del sector.



Hamacas, colchones y sábanas, “adornaba” los porches de la zona. “Tuve que armar la carpa y meter a mis bebés en ella, para resguardarlos de los insectos, esto no es vida”, relató Gladis Orozco.



Yasenia Torres, habitante de primero de mayo, aseguró que el fluido eléctrico le llegó “a las 9 de la mañana, desde las 4 y pico del pasado lunes”. En San Francisco, a la altura de la avenida 25, Joaquina Chaparro aseguró que la electricidad les “llegó a las 12 de medianoche y se fue de nuevo a las siete de la mañana. Por aquí parecemos robots, haciendo todo a la carrera porque se va la luz, uno ya no sabe nada”.



En el centro de la ciudad, la situación es variante. Al circuito del Hospital Chiquinquirá le llegó el fluido eléctrico, pero los sectores contiguos a Nueva Vía siguen cargando la cruz. Beatriz Finol, desde la calle 92, cuenta que “seguimos esperando, ya esto es demasiado”.



En el sector María Concepción Palacios, en la circunvalación Uno, la situación es distinta. “Llegó a las nueve de la noche del martes y no nos la han quitado”, aseguran vecinos del sector. En la calle 86, de Bella Vista, duró apenas cuatro horas, de las 4:30 am a las 8:40 de hoy.



Corpoelec, por su parte, su presidente, el ministro Freddy Brito, se pronunció a través de su cuenta Twitter: Desde el día lunes los y las trabajador@s de Corpoelec, con esencia patriota, salimos a defender nuestro sistema eléctrico nacional, por eso para tod@s mis más sinceros reconocimiento continuemos dando la batalla que iniciaron nuestros próceres libertadores y tengamos por seguro que venceremos”.



A escala nacional, la gobernadora de Táchira, Leidy Gómez, dijo sobre la situación de su entidad que la entidad amaneció con protestas en diversos sectores por la falta de combustible por causa de los problemas eléctricos, según afirmó.



"Al estado Táchira no llega ni el 22% de combustible que requiere la región y esto se debe a las recientes fallas en el suministro de energía eléctrica", dijo la gobernadora en contacto con el canal de noticias Globovisión.



Nora Bracho, diputada a la Asamblea Nacional y presidenta de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, aseguró, también en el canal de noticias que "el Gobierno no asume la responsabilidad del deterioro del Sistema Eléctrico Nacional" y añadió que "ahora atribuyen a un ataque electromagnético, nosotros en la Asamblea Nacional queremos profundizar sobre ese ataque".

