(VIDEO) Esto fue lo que advirtió el ingeniero Cabas sobre el sistema eléctrico y por lo cual Diosdado Cabello pide investigarlo

23-07-19.-El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, responsabilizó al presidente de la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos Mecánicos y profesiones Afines, Winston Cabas, por el apagón registrado este lunes.Según reseñó Con El Mazo Dando, Cabello pidió en su programa radial que se abra una investigación contra el ingeniero “porque aparentar ser vidente, como el profeta este Dos Santos“.Cabas, aseguró durante una entrevista ofrecida a TV Venezuela, que el gobierno de Nicolás Maduro no ha hecho "absolutamente nada" para superar la crisis eléctrica y afirmó que no se cuenta con los recursos suficientes para superarla."Hoy desafortunadamente le decimos al país que tuvimos razón (…) sospechamos que se cayó la línea de 765 kw que recorre todo el país. No puede ser que hasta el momento el gobierno jamás le haya informado al país la verdadera situación. Lo dijimos la falla del pasado 7 de marzo no ha sido superada. La crisis del sistema eléctrico llegó para quedarse", reiteró.