(VIDEO) Zulia: Explosión en una subestación eléctrica dejó sin luz múltiples circuitos de Maracaibo y San Francisco

18-07-19.-Una explosión en la subestación Bajo Grande dejó sin luz a múltiples circuitos de Maracaibo y San Francisco desde la mañana de este miércoles 17 de julio.Usuarios de la red social Twitter reportaron sumar más de 20 horas sin electricidad en el municipio San Francisco este jueves 18 de julio tras una falla que se produjo alrededor de las 10:00 de la mañana del miércoles."¿Qué pasó con el servicio eléctrico en San Francisco? Se fue ayer a las 10:00 am y hasta hoy 18 de julio de 2019 no hay luz. Por favor informen, por lo menos para saber", pidió una usuaria.En otros hogares de esta ciudad el corte de energía eléctrica se registró a las 8:00 de la mañana, mientras en algunas zonas se quedaron sin electricidad luego de las 5:00 de la tarde.Sectores de Maracaibo también cumplían más de 12 horas sin servicio eléctrico este miércoles; igualmente, residentes afirmaron que se presentaron fluctuaciones eléctricas durante todo el día.El periodista Lenín Danieri informó que la falla se debe a la explosión de una subestación eléctrica ubicada entre La Cañada y San Francisco."Explota sub estación ubicada entre La Cañada y San Francisco, ya son 6 en pocos días... Paralelamente hay zonas de Maracaibo que cumplen 12 horas sin energía", comunicó a través de su cuenta en la red social, @ldanieri.La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), región Occidente, aún no se ha pronunciado al respecto.