Cuba: Averías y mantenimientos eléctricos planificados coinciden y provocan apagones

17 julio 2019 - La causa principal de los cortes eléctricos ocurridos en los últimos días en Cuba fue la salida de servicio de unidades energéticas para cumplir mantenimientos planificados, que coincidieron con averías en otras centrales termoeléctricas del país, confirmó Raúl García Barreiro, ministro cubano de Energía y Minas.



Según García Barreiro, entrevistado por los servicios informativos de la televisión cubana, el mantenimiento planificado a la unidad número cinco de la termoeléctrica Antonio Maceo, de Santiago de Cuba (este), de 100 megawatts; y la número cuatro, de 158 megawatts, de la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos (centro), coincidió con averías en otras unidades termoeléctricas, en la unidad número siete de Mariel (oeste) y en tres unidades de 120 megawatts de Nuevitas (centro-este).



El titular de Energía y Minas subrayó que la situación se complicó aún más, después que se reportó a las 14:00 hora local (18:00 GMT) del 16 de julio, una avería en la caldera de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, (oeste) que produce 300 megawatts.



"Evidentemente —precisó García Barreiro—, esta disminución en la capacidad de generación del sistema, provoca una disminución en la generación base que no puede ser compensada con la generación que está diseñada para cubrir los picos en el sistema, que es la generación distribuida".



El funcionario adelantó que se mantienen brigadas especializadas de trabajo enfrentando las roturas presentadas y ya la unidad número seis de la termoeléctrica de Nuevitas se incorporó al sistema eléctrico el 16 de julio, y la número cinco está lista para entrar en servicio.



A su vez, la unidad número cuatro de esta termoeléctrica se incorporará durante la madrugada del 17 de julio, y la unidad número siete del Mariel se incorpora al sistema nacional durante la mañana.



Agregó que en la central termoeléctrica Antonio Guiteras se comenzará a trabajar una vez que se permita entrar a la caldera en la madrugada del jueves 18, y sus operaciones pueden normalizarse a partir del próximo sábado 20 de julio.



Dijo, además, que la afectación se calculó en 477 megawatts, lo que provocó que se afectara el servicio eléctrico en todas las provincias, y el tiempo promedio de los cortes eléctricos fue de tres horas y tres minutos.



"Eso no significa que existan algunos circuitos en que el tiempo de afectación fuera superior", añadió el titular de Energía y Minas.



También explicó que se trató de proteger los circuitos eléctricos donde hay conectados servicios vitales a la población (hospitales, entre otros).



Aclaró que esta situación que se ha presentado con la generación base del sistema no tiene que ver con el suministro de combustible, que —aseguró— "está garantizado".



Las principales afectaciones en el sistema eléctrico se reportaron en las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque (oeste), Villa Clara, Cienfuegos, Camagüey (centro), Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba (este).



En las redes sociales, aparecieron inmediatamente quejas de ciudadanos que cuestionaban la falta de información gubernamental acerca de los cortes eléctricos, a pesar de haberse anunciado no habría "apagones" planificados.

La fuente original de este documento es:

Sputniknews (https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201907171088040491-averias-y-mantenimientos-electricos-planificados-coinciden-y-provocan-apagones-en-cuba/)