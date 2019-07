(VIDEO) Valencia: Jefes y jefas de comunidad exigen intervención de la empresa ALIMCA que se lava la manos con despacho del Gas

9 julio 2019 - (Especial para Aporrea-María Cruz) Jefes y jefas de comunidad de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) de los ejes 3 y 4 del municipio Valencia del estado Carabobo, denunciaron este 8 de julio, que la Empresa estadal Alimentos Carabobo (Alimca) exige a integrantes CLAP el cobro por concepto de suministro del gas pero no se responsabiliza por la distribución. Exigen respeto y cumplimiento de la Ley ante “vilipendio y desconocimiento del trabajo de los Clap en Carabobo”.

Así lo manifestó Carlos Noguera, jefe CLAP, quien destacó que “directiva de Alimca se ha encargado desde hace tiempo señalar, vilipendiar y malponer el trabajo de integrantes de estructura Clap. Exigimos respeto y cumplimiento de la Ley de los Clap que nos rige”, dijo.

El luchador social refirió que es un “irrespeto no asumir con responsabilidad el despacho del gas”. “Aunado a esto Alimca asumen autoritariamente el cobro del Gas y en reunión que sostuvimos el pasado sábado la empresa se lava las manos con el despacho del gas diciendo que la única responsabilidad que tiene con el suministro del gas es el cobro. Nosotros desde hace dos semana tenemos acopiadas las bombonas, ya se transfirió el dinero a cuenta suministrada por Alimca y a esta hora sus trabajadores no nos dan respuestas”, acotó.

Por su parte, Ana Morillo, jefa de comunidad denunció “peloteo y abuso en los altos precios” fijados por Alimca para la distribución del gas. “Exigimos respuestas concretas ya hace tres semanas que se entregó dinero del gas y no nos dan respuestas, nuestras comunidades eje 3 y 4 del sur de Valencia que abarca miles de familias, seguimos padeciendo y esperando”, señaló.

Realizaron un llamado al presidente Maduro. “Nos mandan a ir a la Planta del llenadero y en llenadero dicen que no son responsables de la distribución del mismo. Presidente intervenga inmediatamente esto, el precio del gas es excesivo, no podemos prestarnos para el bachaquerismo y el desconocimiento. Desde la institucionalidad Alimca se está diciendo que los clap somos el ´fracaso de la revolución´, no podemos seguir permitiendo esto, además Alimca está pasando por encima del articulo 5 de la ley de los clap, y lo que hacen es someternos al escarnio público”, indicó.

La transferencia de las competencias de la distribución de los servicios públicos es un clamor de los sectores populares quienes aseguran tener Empresas de Producción Social, consejos comunales y Comunas constituidas para avanzar en la eficiencia ante el caos promovido en Carabobo.