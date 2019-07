Pdvsa exige 250 millones de dólares a Jamaica por expropiación de Petrojam

Credito: Web

08-Pdvsa exigió al gobierno de Jamaica una compensación de 250 millones de dólares por la expropiación de su participación de 49% en la refinería Petrojam, por parte de ese país que acusa a la empresa petrolera venezolana de incumplir sus compromisos de inversión.



La información fue suministrada por el ministro de energía de Jamaica, Fayval Williams, quien señaló que el fiscal general de esa nación está evaluando la demanda, que fue presentada en la corte suprema de la isla, citó Argus Media.



“El tribunal determinará cuándo se escuchará este asunto”, dijo el Ministerio de Energía de Jamaica. “Jamaica argumentará que no hay mérito en esta reclamación. Esperamos que este asunto eventualmente sea determinado por el arbitraje internacional”.



Sin embargo, el Ministerio de Petróleo de Venezuela considera que el valor nominal de las acciones “robadas” por Jamaica equivale a 50 millones de dólares, y los 200 millones restantes corresponden a dividendos vencidos y a una compensación equivalente al valor real de mercado de la instalación.



El gobierno jamaiquino dijo, al proceder a la expropiación en febrero pasado, que depositaría el valor de las acciones de Pdvsa en una cuenta cerrada. Debido a las sanciones estadounidenses que prohiben hacer transacciones directas con la empresa venezolana, pero no se puede proceder al pago de inmediato.



Petrojam está procesando actualmente algo más de 20.000 barriles diarios de crudo importado, pero sus días de operación parecen estar contados. Un comité designado por el gobierno dijo el 1 de julio que la refinería debería ser suspendida si el gobierno no puede encontrar inversores dispuestos a arrendarla, se lee en el texto difundido por la referida firma con sede en Londres.



Falla eléctrica

Mientras que una falla eléctrica detuvo el mayor complejo refinador de Venezuela, Amuay y Cardón, la noche del sábado, dijeron dos fuentes de la estatal Pdvsa con conocimiento del incidente.



Las refinerías forman parte del Centro de Refinación Paraguaná (CRP), que viene operando muy por debajo de su capacidad instalada de 955.000 barriles por día (bpd) de crudo.



“Blackout (apagón) en ambas refinerías. El problema se originó en un turbogenerador. Y el apagón general en esas zonas se debe a que todo el circuito está interconectado”, dijo a Reuters un trabajador de la instalación, en Falcón.



El domingo, las plantas de producción están fuera de servicio, dijo una fuente de Pdvsa.



“A esta hora sólo se han activado (las plantas) para consumo eléctrico interno”, agregó la fuente. “Están investigando”, agregó en relación al caso.



Usuarios de las redes sociales informaron un apagón en las comunidades cercanas que dependen de la generación de refinerías para obtener suministro eléctrico.



El circuito refinador del país sufre una merma sustancial en sus operaciones debido a fallas recurrentes que críticos de la gestión de Pdvsa atribuyen a la falta de inversión, robos y mala gestión de las unidades.



Pero Venezuela, suele atribuir los apagones a sabotajes y hace hincapié en que está trabajando para mejorar sus equipos en sus refinerías.



Por su parte, Pdvsa ad Hoc publicó a través de su cuenta oficial en Twitter que sólo operan 22 taladros en la industria petrolera nacional por desinversión y falta de decisiones con criterio profesional, según datos que tomaron del informe de Baker Hughes.

