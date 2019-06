Cocinan con leña: Hasta 15 años sin gas doméstico tienen algunas comunidades de Zulia

22-06-19.-Ya no recuerdan qué es cocinar con gas doméstico por tuberías y algunos de ellos nunca han vivido esa experiencia. Se tuvieron que acostumbrar a encender troncos en los patios de sus hogares. Comunidades de Maracaibo y San Francisco acuden a la leña como única manera de hacer sus alimentos.

"Yo consigo los palos a con una vecina, aquí los guardo para tener reserva y cocinamos tres familias juntas en un solo fogón", narró Cipriano Danilo Rosales, del barrio Rafael Urdaneta, en la parroquia San Isidro de la capital zuliana, mientras preparaba la leña y el humo comenzaba a salir.

En esta comunidad del Kilómetro 18, vía a La Concepción, habitada por más de 2.000 familias no posee sistema de gas doméstico por tuberías y desde hace cuatro meses no han podido recargar las bombonas. "No conseguimos dónde llenarlas", dijo una vecina.

Sectores cercanos al ‘Rafael Urdaneta’, como El 19, El Carmen y San Sebastián también están directamente afectados por las mismas razones.

Pero la situación se vuelve todavía más preocupante: los vecinos han mutilado cerca de 125 árboles en el hato San José de la Matilla, La Yuconda y también San Sebastián para poder encender los fogones y así cocinar.

Cipriano hace trueques: cambia una carretilla llena de troncos de Curarire seco por unos paquetes de arroz o harina de maíz precocida. Otros habitantes venden tal cantidad por 5.000 bolívares en efectivo. La venta resulta competitiva porque la demanda persiste cada día.

Con leña sobreviven en el barrio Rafael Urdaneta (parroquia San Isidro).

Zulibeth Rodríguez, de la avenida El Milagro, contó 15 años sin servicio por tuberías en el sector La Pescadora, frente al mueve Pequiven, mientras Gladys Gil, de Haticos Por Arriba, testificó: "Entrando por la capilla evangélica tenemos más de cuatro o cinco año sin gas y agua. ¡Apiádense de nosotros, por favor!".

Alfredo Manzano aseguró que "desde que comenzaron estos cortes (eléctricos) inhumanos que se dan a diario de más 6 horas" no recibe gas.

"Desde hace cuatro meses aproximadamente no veo nadita de gas", afirmó Yariana Reyes, de la urbanización Lago Azul y en Belloso cuentan un año, al menos.

También en la comunidad La Alambra, en Sierra Maestra, San Francisco, atestiguan que llevan un año sin ese y otros servicios como el agua, Cantv e internet. Asimismo, en la urbanización San Rafael (circunvalación 2) cuentan 10 años sin él.

En carretillas y coches para bebés llevan los troncos.

"Los mechurrios de gas doméstico en la calles del municipio Mara se ha vuelto luz para los habitantes de esa zona. Tanta quema de gas directo y no por una cocina podría ser una de las causas por las cuales empieza a fallar el gas en algunos sectores de Maracaibo. En toda la troncal del Caribe, desde el comando de la Zona 11 hasta El Moján, solo en la vía se pueden contabilizar hasta más de 500 mechurrios. Estamos como en la época medieval", señaló el zuliano Ronald Bastidas.

Servando Peña, habitante de La Rotaria, comentó llega muy poco el servicio de gas doméstico en esa región y atestiguó: "Tenemos más de 6 años con deficiencia", mientras que en Pomona "desde hace más de 10 años" no cuentan con él.

La bombona se montó en cohete

La salvación para muchos que logran comprarla y recargarla, la bombona, se puede conseguir, pero a precios sumamente elevados en Maracaibo o San Francisco. La recarga del cilindro de gas de 10 kilos puede alcanzar los 15 o 20 dólares, mientras que la de 18 kilos, hasta 50 dólares.

"Tengo varias semanas tratando de cargar la bombona de gas pero es imposible. La última vez que la puse full, me costó 6 mil bolívares en efectivo, pero ahora cargar mi bombona de 18 sale entre 50 y 70 mil bolívares. Nos ha tocado hacer lo necesario con ese gas. Mi mujer a veces cocina en leña para rendir el poco gas que nos queda", apuntó Evangelista Andrade, del barrio La lechuga.

En el municipio Machiques de Perijá "una bombona de 18 cuesta 130 mil bolívares y la de 10, 100 mil. Ni pregunté en cuánto está la de 43", afirmó el machiquense Nixon Fernández.

También Iris Rodríguez, de Rosario de Perijá, sostuvo que en esa localidad "no hay posibilidad alguna de llenar las bombonas", pues "la estación de llenado no tiene gas", por lo cual cocinan con leña. "Por allí hay especuladores que están cobrando 200 mil bolívares por llenar una bombona grande", denunció.

Pocos pueden comprar una bombona de gas por su alto precio.

Los favores entre vecinos como hacer un café "se acabaron" por el mismo problema, según Gonzalo Hernández, del sector Rey de Reyes, quien testificó que hace unos días fue a llenar su bombona de 18 y le costó 50 mil bolívares. "No sé hasta cuándo aguatemos esto. Cuando se me acabe el gas, no sé qué voy hacer", pensó.

Al respecto, el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, informó este viernes 21 de junio, en la reunión del Estado Mayor de Servicios Públicos, que "cada alcalde asumirá los temas de gas" en la región.

Las municipalidades fijarán "nuevos precios del gas (por tubería) y las bombonas", además de la participación en la distribución de este, precisó Prieto, desde el Palacio de Gobierno.

Adelantó que se avecina una reunión con una empresa que crea bombonas de gas plásticas "en la Zona Industrial de Maracaibo, donde se instaló una de las plantas más grandes del occidente de la América Latina toda (…)", con la finalidad de distribuir estos cilindros a las comunidades a través del poder popular.

El alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, expuso que la municipalidad "ha logrado devolverle el gas doméstico a más de 120 mil maracaiberos quienes tenían hasta 10 años que no recibían el gas. Estamos trabajando en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, Antonio Borjas Romero, Venancio Pulgar e Idelfonso Vásquez para llevarle el gas directo, para quitarnos el ‘macán’ de la bombona".