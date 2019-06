Se incendió una gabarra de Petrowarao en Campo Pedernales, estado Delta Amacuro

Credito: Web

12-06-19.-En las instalaciones de Petrowarao, empresa mixta de la estatal petrolera Pdvsa, una gabarra fue consumida por las llamas, este martes en la madrugada. El hecho se registró en una de las plataformas flotantes, ubicada en el Campo de Pedernales, estado Delta Amacuro.



Residentes de la zona indicaron que la explosión alertó a la comunidad y al personal que estaba de guardia para la evacuación que se encontraba en la zona del siniestro. Durante el hecho, los trabajadores se valieron de botes, curiaras y canoas para resguardar a los empleados y sin ningún protocolo de emergencia.



Según fuentes obreras de la empresa, el hecho ocurrió por un corto circuito en la cocina, que provocó un Incendio en dicha gabarra el sistema de alarma no funcionaba ni se activaron los rociadores anti incendio desde hace años.



La gabarra tiene una antigüedad de 20 años, para sofocar el incendio se usaron 15 extintores y solo funcionaron 3, los cuales no fueron suficientes para apagar las llamas, al mismo tiempo la densidad del humo toxico dificultó la maniobra por o existir mascarillas no equipos de aire auto contenido, lo cual obligó a los trabajadores a abandonar el sitio rápidamente,



El sistema contra Incendio de riego no funcionó, no habia lancha de evacuación y pare usted de contar, refirieron. Gracias a Dios no hubo víctimas fatales, lo mas grave es que hacia un mes una de las gruas cayó por fractura de su base, esto es un desastre y asi se viven en muchas otras Instalaciones a nivel Nacional, señalron los trabajadores.