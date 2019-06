Zulia: Recrudece espera en las gasolineras: choferes pernoctan hasta tres días para “tanquear” sus vehículos

08-06-19.-En Maracaibo, "tanquear" o abastecer el vehículo con gasolina se hace cada día más cuesta arriba. Ya no son horas de espera. Son dos y tres días de permanencia en las gasolineras. La Anarquía y «marañas» agudizan el tiempo permanencia de los usuarios.

Los marabinos sacan cuentas y no se explican cómo si una gandola surte a las gasolineras con 35 mil litros diarios, equivalentes a unos 875 carros, que deberían abastecerse con el líquido inflamable, solo logran despachar unos 200 carros.

Carlos Andrés Márquez, estudiante de Ingeniería de Petróleo en la Universidad del Zulia, quien estuvo dos días en la fila de la estación de servicios Full de Todo, en la calle 72, considera que "la matemática es muy exacta. Si divides la cantidad de litros que le llega todos los días a las gasolineras entre los 40 litros a los que tendríamos derecho, deberían de echar gasolina más de 800 vehículos y quienes estamos en las colas somos testigos de que no pasan más de 200 carros".

Los más de 600 carros restantes, ves que entran a la gasolinera desde colas alternas, más cortas e incluso más organizadas, que las que hacemos los mortales, son las que llaman colas VIP. Todos sabemos que pagan hasta en dólares a funcionarios de los cuerpos policiales, efectivos militares o dueños de bombas y tienen preferencia por encima de quienes pasamos días de calor, incomodidad e incluso enfrentando situaciones de inseguridad".

Alcides Carrizo estuvo 32 horas en la cola de la estación de servicios Full de Todo, y dice que fue testigo cómo quienes esperaban protestaban por la "maraña" de los efectivos militares."Los Guardias hacen una cola alterna en un terreno que está al lado del Banco Bicentenario y ahí ubican a los VIP. Ellos solo tienen que esperar la orden del funcionario para pasar y en pocos minutos surtir de gasolina".

Asegura que en las colas se ve de todo. «La gente que estaba en mi fila, en su mayoría eran bachaqueros, quienes aprovechando la noche alteraron el orden. Llegaban una o dos camionetas, se adelantaban y cuidaban los puestos. Eso fue como a las dos de la madrugada. Quienes estábamos en fila nos organizamos y marcamos los carros para ordenar la esperay gracias a un funcionario, a quien llevamos la denuncia, la persona que estaba cobrando por apartar puestos, fue sacado de la cola".

María Castillo, estuvo ocho horas y medias en la cola de la Estación de Servicios Paraíso, ubicada al lado del restaurant El Almendrón y asegura que sintió "mucha frustración", no poder echar combustible. "A eso de las dos de la tarde se acabó la gasolina y la única opción era quedarme a dormir en la cola desde esa hora y ligar que al otro día fuera incluida entre los 40 carros que permiten entrar; 20 de la cola de los médicos y 20 de la cola de los funcionarios de la Gobernación del Zulia".

La mujer aseguró que decidió abandonar el sitio, pero en ocho horas y media presenció cómo, ante los ojos del dueño de la bomba, un militar, había una cola alterna que rodaba con rapidez «y desde la misma cola de los funcionarios, donde yo estaba y donde ya habían repartido los veinte números correspondientes al día, pasaban carros grandes como Fairlane, Malibú y camionetas rancheras».

Los funcionarios militares y policiales que deberían estar en las colas para coordinar, ordenar, organizar, vigilar y garantizar que quienes estamos horas y días en cola echemos los litros que nos correspondan, por el contrario, están de adorno y muchos de ellos fomentan el desorden, las colas VIP y solo sirven y resguardan a las personas que les pagan. Para rematar, las autoridades regionales conocen todos estos casos y no hacen absolutamente nada".

Refiere que no le quedó otra salida que volver añicos su presupuesto familiar y pagar, a precio de bachaqueros, los litros de gasolina que necesitaba. «Para las mujeres hacer una cola nocturna es muy complicado. No quise arriesgarme a pasar una noche sin tener dónde hacer mis necesidades, sin poder bajar los vidrios del carro y a la orden del hampa si me bajaba del carro», lamenta Castillo.

Gasolina para un mes

De acuerdo con trabajadores de Petróleos de Venezuela PDVSA, la existencia de gasolina en Venezuela se agotará en un mes. Los informantes consideran que la situación de desabastecimiento de combustible es "sumamente grave".

Aquí hay gasolina para un mes", dijo Luis Hernández, director del Frente de Trabajadores Petroleros de Monagas, y alertó que "va a haber desabastecimiento total".

Durante una manifestación de varios sindicatos en Caracas, Hernández sostuvo que "la situación de la gasolina afecta a 16 estados que "están críticos", entre los que citó Táchira, Mérida, Portuguesa, Bolívar y Zulia.

En los últimos meses, la escasez de gasolina se ha extendido paulatinamente en las ciudades del interior del país, en especial en los estados fronterizos, lo que ha llevado en algunas regiones a la imposición de racionamientos por litros de gasolina o número de placas para la venta del combustible.