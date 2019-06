Centro de Desarrollo en Telecomunicaciones apoya al Sector Eléctrico Nacional con la recuperación de equipos electrónicos

Monitores del sistema eléctrico recuperados por el Cendit

4 de junio de 2019.- Dieciocho fuentes conmutadas y tres pantallas de monitoreo es el resultado de apenas un mes de trabajo comprometido, representando un ahorro de aproximadamente 300.890 euros al Estado venezolano.



Técnicos de la Fundación Cendit, Industrias Canaima y el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) conforman el equipo que hoy se consolida como el brazo técnico del Servicio Eléctrico Nacional en la Gran Caracas. Este grupo de jóvenes con sus saberes y conocimientos en electrónica se dedican a brindar apoyo especializado con la recuperación de equipos de diversos niveles de dificultad, vitales para el correcto funcionamiento y seguimiento de los procesos de transmisión y distribución de energía eléctrica desde los centros de despacho.



Fuentes conmutadas y pantallas de monitoreo de control de carga han sido los equipos priorizados en las cayapas de recuperación ya que permiten la alimentación de energía y posterior visualización en tiempo real de los procesos por parte del personal técnico de cada centro de control.



Carlelines Gavidia, directora de Electrónica de Comunicaciones del Cendit y líder del equipo, manifiesta que el caso de las fuentes conmutadas es particular debido a que tales equipos son de alta complejidad por su naturaleza, niveles de tensión y las altas frecuencias en las que operan. “Recuperar estos equipos es fundamental porque sin estas fuentes no se alimentan los sistemas de control de distribución de la planta de generación, por ejemplo”, explica Gavidia.



Agrega que algunas fuentes de alimentación de este tipo, no pueden estar operativas en vacío, es decir sin carga o consumo en su salida, aunque se trate de una fuente que por su diseño puede funcionar sin carga, probarla de esa manera no proporciona la seguridad de que ésta mantendrá su desempeño y voltaje correcto cuando esté conectada al resto del equipo, por lo que la tarea no se limita a la recuperación de la fuente sino que se genera un proceso de monitoreo para asegurar la operatividad de la misma.



La Planta Eléctrica José María España de Corpoelec, ubicada en la Carretera Panamericana, ha sido el espacio donde con articulación del Consejo Científico del estado Miranda se ha desarrollado parte de este importante trabajo. El Ingeniero Jarson Manjarrés, miembro del equipo cayapero, manifiesta que “la misión no es sólo reparar las fuentes, también se contempla la instalación y su monitoreo, este monitoreo consiste en medir los niveles de tensión del equipo durante un tiempo determinado para constatar que el mismo quede completamente funcional”.



Asimismo, explica que las distorsiones de la red eléctrica o un apagón total como el vivido en 7 de marzo aumentan las probabilidades de que estos equipos presenten fallas por lo cual es de vital importancia mantener fuentes en almacén como respaldo en caso de una emergencia eléctrica. Un dato importante que resalta el joven técnico es que cada planta termoeléctrica funciona con un aproximado de 4 fuentes conmutadas, por lo que las dieciocho recuperadas son suficientes para el funcionamiento óptimo de cuatro plantas.



La Cayapa Heroica es una iniciativa nacida como respuesta al bloqueo impuesto internacionalmente que limita la compra y obtención de equipos, consumibles y servicio de mantenimiento de equipos electrónicos, necesarios para cubrir sectores básicos del pueblo venezolano. Inició su labor en el sector salud con la recuperación de equipos médicos, levantando como prioridad equipos de cuidado neonatal y luego de la emergencia eléctrica se sumó al sector eléctrico aportando sus conocimientos al fortalecimiento de este vital servicio.