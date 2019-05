Paravisini: Falla de transporte marítimo alteró suministro de gasolina

30 mayo 2019 - Sobre los reportes de colas en las estaciones para surtir gasolina, debido a una posible escasez del combustible, Ciudad Ccs, consultó la opinión del coordinador de la Sub Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional Constituyente

(ANC) y experto en el tema petrolero, David Paravisini, a fin de buscar luces sobre este candente tema. A lo largo de la entrevista, el experto señaló que existe en la actualidad una dificultad que va de aguda a complicada en algunos estados del país. Aunque enfatizó que en realidad solo existe un problema puntual ocasionado por un conflicto con los operadores de los barcos que transportan el carburante vía marítima, no descartó que se presente un problema real de desabastecimiento, como consecuencia de las medidas del embargo "criminal" que ejerce EEUU contra Venezuela.

—¿Cuál es la situación real sobre el abastecimiento de combustible en Venezuela? ¿Hay suficiente gasolina para abastecer al país?

—La información que yo tengo, aportada por compañeros trabajadores de las refinerías, sobre todo del complejo refinador de Paraguaná, ubicado en el estado Falcón, es de que hay existencia de gasolina. Los problemas se han presentado en la distribución, justamente la de cabotaje, es decir, la que traslada el combustible vía marítima desde el complejo refinador de Paraguaná hacia el occidente y el sur del país. No está funcionando, por ejemplo, lo que es el sistema de suministro del Tesoro, que es el sistema de distribución en Oriente, está paralizado, porque la refinería no produce. De manera que el transporte se hace por vía marítima, hasta Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar. Al existir ese problema de cabotaje, a las personas que operan esos barcos, que eran quienes venían realizando ese trabajo, no se les ha cancelado, entonces paralizaron el servicio y se llegó a esta situación de cierta dificultad. Se está en espera de que esto se normalice próximamente, pero la situación es muy aguda, y en el Zulia, por ejemplo, es complicada.

—Citgo no está produciendo, porque la derecha la entregó al imperialismo, pudiera ser esa una causa que agravara el problema. ¿Qué piensa usted de esa situación?

—No. Lo que pasa es que Citgo nunca produjo gasolina para la distribución y consumo en Venezuela. El tema con esa refinería tiene que ver con la producción de crudos medianos, pesados y extra pesados que se extraen de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. Allí estamos hablando de la exportación y venta de petróleo hacia EEUU y de su procesamiento en Citgo. Eso no tiene nada qué ver con el tema del consumo interno de combustibles.

—Algunos expertos hablan de que en Citgo se producen algunos aditivos que se utilizan en la elaboración de gasolina en las refinerías que están en nuestro país. ¿Qué hay de cierto en eso?

—Eso es otro tema. La gasolina de 91 octanos, la regular, que se produce en Venezuela es fabricada con aditivos hechos aquí en Venezuela. Hay una empresa en Jose, que se llama Super Octanos, que lo fabrica y está en pleno funcionamiento, en ese caso no hay problemas. A la gasolina de 95 octanos, se le agrega un aditivo especial y todavía hay existencia en el país, por lo que no está comprometida la producción de ese carburante.

—¿Está convencido de que el problema solo tiene que ver con el retraso en el cabotaje de la gasolina y no es un tema de fallas del suministro a escala nacional?

—Hasta este momento, repito, no las hay, aunque no puedo decir que no se presenten, porque los componentes importados, no solo son los aditivos, sino también los repuestos, la tecnología… Toda la biotecnología que se utiliza en nuestra industria petrolera está vinculada con EEUU y con el mundo anglosajón, y hay que recordar que tenemos problemas con las medidas de embargos criminales de EE UU. Sin embargo, los técnicos nuestros, la ingeniería nuestra, están superando eso. Están buscando una entrada de fórmulas. Mientras tanto, el Presidente de la República, los trabajadores y trabajadoras de Pdvsa, toman las decisiones correctas, porque los productos de las refinerías tienen que estar a la vanguardia en materia de ingresos nacionales por vía del petróleo. No en la importación de crudo como tal, sino en productos terminados. No regalar más la gasolina, ni los derivados del petróleo, sino que por el contrario, que sean estos derivados los que tengan la preeminencia en materia de exportación, más que de petróleo crudo.

—¿Qué recomendación hace usted a los ciudadanos que se van a las colas a abastecerse de combustible teniendo todavía medio tanque, porque piensan que se va acabar la gasolina en el país?

—Bueno, esa es una situación que forma parte del problema del sabotaje y la conspiración. Creo que tampoco hubo un plan de información desde Pdvsa. Estas son cosas que se pueden predecir, no como un terremoto que nadie sabe cuándo va a ocurrir. Los contratos se están terminando y hay anuncios de que los barcos van a empezar a trabajar regularmente con el surtido. Creo que se debió dar un tratamiento a esta situación con un modelo comunicacional preventivo y proactivo. La directiva de Pdvsa ha debido actuar, porque hay un problema de información, la gente no sabe lo que pasa. ¿Por qué hay gasolina en Caracas y no en el interior del país? ¿Por qué en Zulia, prácticamente, ya se paralizó el transporte? ¿Es por nerviosismo o efectivamente no hay gasolina? Es decir, estamos ante un hecho que uno agradece que personas como Freddy Bernal, que no es petrolero haya dado información. Es parte de una situación que, me imagino, en Pdvsa esperaban que se normalizaran algunas variables políticas para hacer anuncios de situaciones que no conocíamos.

Biografía Mínima

David Paravisini es ingeniero experto en políticas públicas energéticas y profesor universitario. Forma parte de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada de la ANC.

También es especialista en temas petroleros y extrabajdor de Pdvsa, por lo que está muy familiarizado con esa fuente informativa, y es amigo de muchos de los trabajadores que aún prestan sus servicios en la principal industria del país.

Paravisini es de los que creen que los problemas que se presentan en la industria hoy en día datan de 2002, cuando EEUU comenzó a desplegar estrategias dentro de la industria con el paro petrolero. Señaló que esa acción hizo que muchos pozos ubicados en Zulia se dañaran, lo que trajo como consecuencia la disminución de la producción de crudo.