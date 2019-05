Colas para gasolina en Maracaibo se mantienen kilométricas y en muchas reina el caos

29-05-19.-Las colas para echar gasolina en Maracaibo se mantienen igual de extensas, este miércoles 29 de mayo, y el ambiente en la mayoría de ellas sigue propenso al caos ante la imposibilidad de muchos conductores de acceder al combustible tras horas y horas de espera.

Gran cantidad de estaciones de servicio permanecen cerradas y las que están abiertas exhiben kilométricas colas a los que no se les ve fin.

En Cañada Honda, el cruce de las colas para la bomba Lagopista y Kenney genera caos en el tránsito vehicular

En La Limpia el ambiente es de incertidumbre en las pocas estaciones abiertas pues la aglomeración de autos y personas a la entrada de las mismas genera sensación de caos y temor a la gente, que todavía está lejos de la entrada, a quedarse sin combustible.

"Estoy aquí desde anoche. Abrieron a las 6 y todavía no tengo cuando entrar a llenar. Hay mucha gente allá en la entrada y la cola tiene mucho rato que no camina. No sabemos qué está pasando", comentó Manuel Fernández que hacía cola en una de las estaciones de servicio de la Limpia a las 10 de la mañana de este miércoles.

La confusión reina en algunas colas que "no caminan"

Igual ambiente se respira en la bomba Kennedy, en el sector Cañada Honda, donde la cola se encuentra con la fila que surtirá en la estación Lagopista, de la Circunvalación 1, cubriendo ambas colas dos canales de la vía generándose un caos tremendo en el tránsito de vehículos.

"Aquí no hay orden. Los policías están tratando de acomodar la cola, pero parece que no pueden y tuvieron que cerrar la puerta. Ojalá la gente tome conciencia y se acabe el desorden, pero hay muchos choferes que entran pagando sin hacer cola y otros que son amigos de los policías", reclamó Miguel Castillo chofer de una buseta de la ruta San José.

La aglomeración de personas frente las bombas propicia el caos sin que nadie le ponga coto al problema

Este martes, el gobernador Omar Prieto señaló: "se está "entregando más gasolina de 91 (octanos) que de 95 (octanos)", mientras "algunas estaciones de servicio no tienen una capacidad para la gasolina de 91 (octanos), sino que tienen una buena capacidad para la de 95 (octanos)", lo que trae como resultado que muchas de ellas luzcan cerradas por tiempos prolongados.

A lo anterior agregó que "estamos elevando hacia el Ministerio, la posibilidad de hacer algunos cambios en algunas estaciones de servicio para que puedan tener la capacidad de almacenar 38.000 litros de 91 (octanos)".

Hasta 16 horas en cola, con pernocta incluida, pasan algunos conductores para surtir combustible

Desmintió que no haya gasolina para ser distribuida en las bombas y agregó que conversó con el coordinador del llenadero Bajo Grande, donde hay "suficiente ‘stock’ ahorita (…) más de 6 días tenemos para seguir repartiendo el combustible", aseguró.