Precios del petroleo WTI suben 0,87$ y alcanza los 59,14$

Credito: PL

28 mayo 2019 - Los precios del crudo en Estados Unidos avanzaron el martes cerca de un 1%, después de que inundaciones en la región central del país restringieron el flujo de crudo desde el principal centro de almacenamiento en Cushing, Oklahoma.



* Los futuros del West Texas Intermediate de Estados Unidos (WTI) ganaron 51 centavos, o un 0,87%, a 59,14 dólares el barril, tras el feriado del lunes.



* “Las inundaciones parecen tener impacto en los centros de distribución en Estados Unidos, desacelerando la salida de carga desde Cushing y creando ofertas por el WTI”, dijo Phillip Streible, estratega senior de mercado de RJO Futures en Chicago.



* Mientras, los futuros del referencial internacional Brent cerraron estables, a 70,11 dólares por barril.



* Los precios del crudo han estado atrapados entre temores a una desaceleración del crecimiento económico y expectativas de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados extiendan su acuerdo de reducción del bombeo.



* La OPEP y sus aliados, liderados por Rusia, se reunirán los días 25 y 26 de junio para discutir su política de producción, aunque no está claro si el pacto se extenderá.



* No obstante, los inversores siguen cautos por la prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China, que podría afectar a la economía global y reducir el consumo de combustible.



* “La guerra comercial entre Estados Unidos y China no mejora y realmente está comenzando a pesar sobre el crecimiento”, afirmó Bill Baruch, presidente de Blue Line Futures en Chicago. “La demanda por crudo podría caer”.