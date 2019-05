Jefe de Estado denuncia saboteo a 10 embarcaciones con gasolina para Venezuela

Credito: ún

27 mayo 2019 - El jefe de Estado, Nicolás Maduro en una reunión con el alto mando del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) denunció el saboteo a 10 embarcaciones con suministro de gasolina que vendrían al país, como parte de la persecución derivada de las sanciones que aplica Estados Unidos (EE.UU.) contra la nación suramericana.



Durante su reunión con el Psuv desde Fuerte Tiuna, en Caracas, mencionó que “hemos sido sometidos a una guerra de carácter no convencional por parte del imperialismo norteamericano”.



“Cuando no nos roban el dinero nos persiguen los barcos, el barco que traía gasolina la semana pasada, 10 barcos nos sabotearon para que no llegaran a costas venezolanas”, dijo el mandatario.



“Más de 30 mil millones de dólares nos han congelado o robado, empezando por Citgo, la empresa petrolera de Venezuela en Estados Unidos, ¡nos la robaron! Más de 88 toneladas de oro que le pertenecen al Banco Central de Venezuela (BCV), han sido congelados en Londres”, denunció Maduro.



Aseguro que estos 5 meses que lleva el año 2019 “nos han puesto a prueba y han demostrado que somos de verdad, que no estamos aquí puestos por el marketing”.



Asimismo continuando con su enumeración de los daños generados por el bloqueo económico manifestó su descontento al ver que buques con productos complementarios de los CLAP no pudieron salir de los puertos rumbo a Venezuela, como parte de la persecución al alimento que sostiene el imperio estadounidense. “Encontraremos la solución” indicó.

