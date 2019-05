Denuncian "desquiciantes" apagones en Zulia ante silencio de autoridades

27-05-19.-Múltiples calles de Maracaibo fueron escenarios de protestas que iniciaron la noche de este domingo y que continuaron en la madrugada de este lunes 27 de mayo, debido a los extensos apagones que se prolongaron durante el fin de semana y que arrebataron la tranquilidad de los marabinos. Todo ocurre en medio de un silencio "sepulcral" de las autoridades.

Silvia Núñez vive en Los Haticos y cuenta su odisea. "La luz la quitaron a las cinco de la tarde de ayer y eran las dos de la mañana y no había llegado, esto es todos los días, cada vez nos dan menos electricidad, qué clase de vida es esta, envío a los niños al colegio en modo zombi, pasan casi toda la noche sin electricidad y cuando llegan a la escuela tampoco hay, esto es un Estado fallido, nada funciona"

En varias zonas de 5 de julio, se vieron focos de protesta, también en sectores como Delicias, San Jacinto, La Limpia (en el barrio Panamericano y en los predios de la Papelería Ramírez), Veritas (en las cercanías de la subestación Veritas).

Conm bloqueso, cierres de vías, cauchos quemados y escombros los marabinos se manifestaron en contra de los "interminables apagones" que vivieron durante todo el fin de semana.

Desde su trabajo en un taller de tripoides, en "Cecilio Acosta", el mecánico Alberto Granadillo asegura que "ya ni me fijo cuando se va o cuando llega, 'el golpe avisa' como decía mi mamá. Lo peor es que la vida de la gente se reduce a la nada, no hay televisión, no hay películas, no se puede gastar salir porque además tenemos el problema de la gasolina, en fin, 'las siete plagas' le cayeron al Zulia".

También los habitantes del barrio Primero de Agosto, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, protestaron por la falta del fluido eléctrico.

Los apagones recrudecieron en el Zulia, y con mayor énfasis en su capital, durante este fin de semana, y luego que se produjera una explosión de la termoeléctrica Ramón Laguna, en horas de la noche del pasado jueves.

Igualmente, con las lluvias presentadas en la madrugada del viernes pasado, Corpoelec Zulia apuntó que había ocurrido un evento en el sistema eléctrico de la Costa Occidental del estado. Luego reportó que se repondría el servicio progresivamente.

Precisamente ese fue el último pronunciamiento de Corpoelec sobre la entidad, desde entonces, nada, de hecho, la Gobernación del Zulia ya aclaró que el tema "está en manos de Corpoelec" y que no volvería a fijar posición sobre la electricidad, dijo el pasado viernes Lisandro Cabello, secretario de Gobierno, en una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno.

"Será el propio ministro (Igor Gavidia) quien ofrezca información sobre ese asunto", agregó Cabello. Lo último que se supo, por parte del Ejecutivo regional, era que estábamos recibiendo 1.050 megavatios del Sistema Eleéctrico Nacional (SEN), despacho este que ante una demanda admitida por las autoridades de 1.500 megavatios en la región, no se ve en los hogares zulianos que siguen soportando devastadoras jornadas de oscuranas.