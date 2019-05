Garantizado el suministro de combustible para el pueblo venezolano

Manuel Quevedo, ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, S.A., (PDVSA), aseguró que el suministro de combustible para el pueblo venezolano está garantizado por la estatal petrolera.“El Sistema de Refinación es muy importante para proveer el combustible necesario para nuestro pueblo”, dijo en visita de inspeccionó a la Planta de Distribución PDVSA Guatire, junto a los trabajadores y las trabajadoras.Quevedo insistió en el hecho de que “aquellos que critican desde el exterior las políticas implementadas por el Gobierno Bolivariano son los principales culpables de la merma de nuestra capacidad”.Indicó además que, «se incrementará nuestra capacidad porque tenemos un potente Sistema de Refinación Nacional».El Ministro realizó un recorrido por los llenaderos (planta de distribución de combustible), para verificar la calidad del producto, su composición técnica y la producción de gasolina de 91 y 95 octanos.En cuanto a las estaciones de servicio instruyó que: “Todas las que reciban el combustible deben estar activas, deben abrir al público y no llevar el producto al mercado negro, si no, se realizarán las sanciones correspondientes”, aseguró.Recorridos de inspecciónEsta semana el ministro Quevedo realizó recorridos por las refinerías de PDVSA junto a los trabajadores, siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro.Inspeccionó la Refinería El Palito, Centro de Refinación Paraguaná, Refinería Puerto La Cruz, Complejo Petroquímico e Industrial José Antonio Anzoátegui, y la filial Súper Octano.Su misión fue revisar el Plan de Recuperación de la Capacidad de Refinación de Combustible, y las distintas corrientes de los productos que se obtienen del crudo venezolano, para lo cual se realizaron jornadas y mesas de trabajo donde se revisaron los planes de recuperación.Al mismo tiempo, escuchó las propuestas derivadas de las mesas de trabajo sobre el valor económico de los combustibles. Aseguró a los trabajadores que el Gobierno Bolivariano garantiza esos servicios al pueblo venezolano.Pidió un consumo racional: “Es importante no caer en la desesperación, la Revolución hace un esfuerzopara garantizar el suministro aún frente a las sanciones, no nos hagamos eco de rumores, hago un llamado a la prudencia”, puntualizó.Por otra parte, el titular de la cartera petrolera venezolana recordó que las sanciones unilaterales de Estados Unidos han afectado considerablemente las operaciones de PDVSA. Recordó que los ataques también han sido dirigidos al suministro de gas, la electricidad y todos los productos de primera necesidad como los CLAP.Para finalizar recordó que Citgo pertenece al complejo refinador mundial de PDVSA: “Con este sistema despachamos crudo, pero también les compramos combustible, gasolina y otros derivados del petróleo y ahora prácticamente se interrumpe por el secuestro de nuestra refinería, eso es un robo articulado y pretenden ofrecerlo como método de pago a la derecha golpista venezolana, para establecer la red de corrupción que ellos avalan”, insistió.