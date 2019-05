(VIDEO) Gobernadora de Táchira denuncia que el estado se encuentra "totalmente paralizado" por falta de gasolina

22-05-19.-La Gobernación del Táchira denunció este miércoles que el estado se encuentra "totalmente paralizado" por la crisis de gasolina que ha azotado la región en los últimos días alegando que se encuentran "sin actividad económica, productiva, social y comercial"."Tenemos deficiencia con el transporte, en el sector salud, tenemos paralizado la producción porque no hay gasoil ni gasolina", dijo en rueda de prensa.Agregó que las plantas eléctricas que se encuentran en los hospitales y clínicas "ya se están quedando sin el combustible" e indicó que no tienen reservas en caso de que ocurra "un nuevo apagón"Asimismo puntualizó que motivado a dicha paralización no se ha podido distribuir el combustible hacia el centro del estado ni a la ciudad. Por su parte los gremios manifiestan su preocupación ante la situación que ha generado grandes pérdidas y "afectan de manera directa al centro del país ".