Zulianos permanecen hasta 15 horas en cola para surtir sus vehículos con gasolina

27-05-19.-Una completa odisea viven los zulianos; colas de hasta ocho cuadras, cobro en dólares, filas preferenciales, fallas en el servicio eléctrico y el calor sofocante de la entidad azotan a quienes pierden hasta un día de trabajo para surtir de gasolina sus vehículos.

Esta es la situación que a diario se aprecia en casi todas las Estaciones de Servicios de Maracaibo y San Francisco, tras la escasez de combustible.

Gerardo Valbuena denunció que permaneció en cola desde las 5:30 a.m. de ayer hasta pasada las 8:00 p.m., en la E/S Santa Ana, ubicada en la avenida 5 de San Francisco

Mi suegra fue a guardarme el puesto en la madrugada, luego me tocó hacer la fila a mí y salí a las 8:30 de la noche. Ni en el paro petrolero de 2002 había tanta gente en cola como esta semana", relató.

Una situación similar vivió Ángel Villafraz, quién se unió a la cola a las 7:30 de la mañana, "pero ya estaba ocho cuadras abajo.Vine porque una vecina me dijo que vio llegar el camión con gasolina a las tres de la madrugada".

La capital zuliana también registra filas interminables en la E/S Full de Todo, ubicada en la calle 72 con 3Y, Veritas, Centro Electrónico de Idiomas, Los Quinteros, PDV Bella Vista, entre otras.

Permanecí más de cinco horas en la cola de Full de Todo en la 72 para poder llenar el tanque. La cola era un caracol y el calor insoportable, además, pedí permiso en el trabajo para poder surtir gasolina", relató un afectado.

Cobro en dólares

Cansado de ser atropellados, decena de usuarios denunciaron en las inmediaciones de la E/S El Trebol de San Francisco que los ‘bomberos’ cobran hasta 10 dólares para llenar el tanque "sin hacer cola".

Estaba desesperado y me acerque a la bomba, uno de los bomberos me llamó y me pidió 10 dólares para darme un pimpina, luego me dijo que si los tenía pasaba a llenar el tanque sin hacer cola", denunció un ciudadano en las inmediaciones del Trebol.

Los ciudadanos que permanecían en colas desde la madrugada, aseguraron al equipo reporteril de Versión Final que "los funcionarios de la GNB tienen su cola preferencial y otra para las ‘marañas’, situación que genera un atraso total para los que amanecimos en fila".

Lisandro Cabello, secretario de gobierno del Zulia, aseguró que este jueves habría llegado un buque con cargamento para surtir 242 bombas en la entidad y asegurar el suministro por los próximos tres días. Sin embargo, pese a este anuncio el caos para «tanquear» combustible no cesan.