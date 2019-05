Colas en las gasolineras se extienden por más de 7 cuadras en Maracaibo

Credito: Panorama

16-05-19.-Atestadas continúan las estaciones de servicio en Maracaibo. La peregrinación en busca del combustible no cesa, más bien se intensifica.



Roberto Borelly viaja diariamente desde el municipio Santa Rita hasta la capital zuliana para tanquear y así poder cumplir con su trabajo como quiropráctico a domicilio. “Salgo a las 5:00 de la mañana porque allá no se consigue gasolina en ninguna parte. Por ejemplo, ayer, me tardé seis horas en la cola y pude atender a algunos pacientes. Otros días no me da tiempo de nada”.



El ‘infinito’ laberinto se extiende en los alrededores de las distintas bombas de la ciudad. En la E/S El Carmen, la fila de vehículos se extiende por las avenidas 15 y 16. Mientras que en la E/S Detroit, la cola se prolonga por más de siete cuadras.



Laura Villalobos, habitante de San Francisco, aseguró que en su localidad hay pocas estaciones activas y por eso se traslada hasta la capital zuliana para surtirse. Desde las 4:20 am, espera para abastecerse.



Otros ciudadanos consultados por este diario señalaron que “por una pimpina de 5 litros los bachaqueros piden hasta 5 dólares”.



Leonardo Díaz trabaja como taxista y esta madrugada se vio forzado a pagar 10 mil bolívares en efectivo a los funcionarios de seguridad de una gasolinera situada vía La Concepción. Lamentó que, por los caminos regulares, se ha vuelto “casi imposible llenar”.



Antes del mediodía de este 16 de mayo, surtidores como Servicios Maracaibo (Nueva Vía) permanecían cerrados por falta del carburante.



En las redes sociales denunciaron las largas filas para poder surtir y denunciaron la 'maraña' que persiste en algunas estaciones de servicio. La falta de islas activas en las bombas producto de que se han dañado paulatinamente, agravan la situación.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 450 veces.

La fuente original de este documento es:

panorama (https://www.panorama.com.ve/ciudad/Colas-en-las-gasolineras-se-extienden-por-mas-de-7-cuadras-en-Maracaibo-20190516-0060.html)