Dos de los cuatro mejoradores de crudo de Venezuela aún permanecen paralizados tras apagón

Credito: Archivo

05-05-19.-Dos de los cuatro mejoradores de crudo de Venezuela, necesarios para convertir el petróleo extrapesado de la Faja en un producto más comercial, permanecieron paralizados un mes después de un masivo apagón, según un documento visto el sábado por Reuters.



La petrolera estatal PDVSA, sin embargo, aumentó su producción de crudo mejorado a 313.000 barriles el 2 de mayo y a 326.000 barriles el 3 de mayo, frente a los 298.000 de principios de abril. De acuerdo al documento, la producción proviene de sus otros dos mejoradores y de la empresa mixta Sinovensa, una firma conjunta con CNPC de China, lo que sugiere que se acercó o superó las expectativas.



La producción de crudo de la nación miembro de la OPEP, un elemento vital de su economía, ha caído este año ante una ola de apagones y las sanciones de Estados Unidos a PDVSA. A pesar del repunte, la producción total de los mejoradores se mantuvo muy por debajo de su capacidad combinada de unos 700.000 barriles por día (bpd). PDVSA y el Ministerio de Petróleo de Venezuela no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.



Un documento de PDVSA visto por Reuters el mes pasado mostró que la petrolera no esperaba que los proyectos aumentaran la producción en abril. Petromonagas, una empresa conjunta con Rosneft de Rusia, no esperaba un incremento de la producción, según el documento, debido a que sería sometida a "limpieza y reparación", ya que sus hornos estaban bloqueados por productos de desecho, y era poco probable el reinicio de Petro San Félix, propiedad de PDVSA.



El más reciente documento mostró que los dos mejoradores aún no estaban produciendo, señalando que las actividades en Petro San Félix estaban "paralizadas". Sobre Petromonagas, el texto agregó que se había limpiado uno de sus hornos, pero que el reinicio estaría determinado por la "estrategia corporativa".



Petrocedeño, una empresa conjunta entre PDVSA, la francesa Total y la noruega Equinor, estaban produciendo 71.000 bpd, o el 99 por ciento de su producción planificada. Según el documento, Petropiar, en la que la estadounidense Chevron participa como socio minoritario, produjo 125.000 barriles el 2 de mayo y 138.000 el 3 de mayo.



La petrolera Sinovensa, de crudo Merey, producía 117.000 bpd, o el 88 por ciento de lo planeado, agregó el reporte. El documento también mostró que PDVSA había reducido su déficit de nafta -un producto más liviano que es utilizado para diluir el crudo- a 46.300 bpd, por debajo de los 70.700 del mes pasado, a medida que los mejoradores que están operativos aumentaron las tasas de recuperación de nafta usada.



Un tanquero que transportaba 1 millón de barriles de nafta importada había llegado a Venezuela a finales de abril para cubrir el déficit.