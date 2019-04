Zuliana ante el caos eléctrico: “Me iré a Caracas, Maracaibo no está ya para mí”

Credito: Panorama

24-04-19.-“Tengo planes de llegar a Caracas en mayo y estar con mi hijo. Esta ciudad ya no está para mí, para mi edad. No es una ciudad en la que yo pueda vivir con tranquilidad. No tengo fuerzas para cargar agua por las escaleras del edificio en el que vivo, no aguanto las noches de tanto calor, me cuesta arreglarmelas con la comida. Así no puedo vivir”.



Esta es la realidad que viven los zulianos en medio de la crisis eléctrica que golpea a la región, como es el caso de Carmen Pérez, de 77 años y vecina del sector Tierra Negra en Maracaibo. A esta edad, ha decidió migrar hacia el interior de su propio país buscando mejorar su calidad de vida.



La crisis energética que ataca al último estado en la “cola” del suministro eléctrico, continúa arremetiendo contra la ciudadanía, a pesar de los intentos gubernamentales de estabilizar la región. Ahora los zulianos se mueven hacia otros estados donde la crisis parece ser más llevadera, e incluso, donde parece estar ausente.



“Este año decidí establecerme en Caracas. Definitivamente se vive de manera diferente la crisis general del país, tiene otra magnitud. Se llega a tener la sensación de estar en otro país. Ahora estoy intentando traer al resto de mi familia conmigo, ese es el siguiente paso”, afirmó Marlon León, un diseñador gráfico de 30 años establecido en la capital, desde inicios de 2019.



Según la reacción de usuarios en redes sociales, Caracas, se presenta como “un paraíso terrenal” al lado de las condiciones en las que los zulianos se desenvuelven diariamente, convirtiéndose en uno de los destinos predilectos de los zulianos que quieren una vida sin planes de racionamiento eléctrico y sus daños colaterales.



“Es como si no pasara nada. Hay luz las 24 horas del día, los supermercados están llenos de comida a buenos precios. No tiene nada que ver con lo que estamos pasando acá en el Zulia”, comenta un usuario a través de Twitter.



Quienes ya se encuentran en otras ciudades buscan cómo movilizar al resto de sus familiares, como es también el caso de Rufo Gómez, de 74 años, quien contempla la posibilidad de mudarse con su hija a la capital de manera definitiva. “Ella está allá y me pide que deje todo y que me vaya con ella, porque realmente esta situación lo amerita. Ella sabe que me siento deteriorado por los apagones, no puedo dormir, no rindo en el día, me cuesta organizarme contodo lo que hay que hacer cuando llega la luz, pero aún no lo he decidido. A mi edad me cuesta desprenderme de algunas cosas”, señala.



Otros estados como Sucre, Carabobo, Lara, Falcón, Mérida, Trujillo y Táchira, se entregan a los “migrantes criollos” como espacios a los que pueden escapar del intenso clima de la región, que con 35° grados habituales en abril, y una sensación térmica de hasta 40°, parece empeorar en las noches de apagón.



“Estoy organizándome para irme a Valencia. Mi limitación ha sido económica, pero vivir en Maracaibo es muy duro”, publicó Jeisson Gabriel a través de redes sociales.

Para Rosaly Muñoz, marabina residenciada en Falcón, la solución parecer ser contundente, “estoy haciendo todo lo posible para traerme a mi mamá conmigo. Ella me dice que no sabe qué hacer con su casa, pero yo le insisto en que se venga conmigo porque ya en Maracaibo es imposible vivir. Es irresponsable que ella siga allá”, enfatizó.



En el caso contrario, quienes han tenido que migrar hacia Maracaibo ven con frustración como sus escenarios han cambiado con su nueva realidad: entre 18 y 24 horas sin luz, calor, zancudos, trasnochos e incertidumbre.



“Mi familia migró el año pasado de Lechería a Maracaibo por trabajo, y estoy desencantada de esta decisión, hemos perdido calidad de vida en todo sentido. Es triste ver cómo el estado se cae a pedazos ante la mirada complaciente de sus gobernantes y el conformismo del zuliano”, lamentó Cemari Palomo a través de redes sociales.

