Ex-ministro Víctor Álvarez: El tema de las sanciones contra Venezuela “es una excusa de ultima hora" sobre la caída de la producción de Pdvsa

El ex-ministro Víctor Álvarez Credito: GV

23-04-19.-El economista y ex ministro, Víctor Álvarez, insistió este martes durante una entrevista en Globovisión que hay que promover la inversión privada, asegurando que los yacimientos siempre serán del Estado, solo que como Pdvsa "no tiene la capacidad para operar porque esta prácticamente quebrada, va a requerir de la inversión".



“A través de empresas mixtas donde el capital privado tenga mayoría accionaria, no significa que se privatice los yacimientos y Pdvsa”, dijo.



Señaló que aunque Venezuela es un país estatista el planteamiento "pasa por un cambio en el mapa mental, es un cambio cultural, una cosa es la propiedad que el estado ejerce sobre el yacimiento del petróleo, y recursos naturales. Y otra el estímulo que se le da a la inversión para que participe en la extracción y comercialización de las riquezas".



No obstante, indicó que para darle seguridad jurídica a la inversión privada, recomendó que hay que trabajar en la adecuación del marco legal y del entorno institucional, "en primer lugar reformar la ley orgánica de gas para que una parte del gas que explote no se destine solo al mercado interno sino que e pueda exportar".



Es así que Álvarez, precisó que una actuación del Estado orientada a definir las reglas de participación del sector privado que convoque a un proceso de licitación público donde los interesados compitan ofreciendo las mejores condiciones, "puede resolver este problema".



Por otra parte mencionó que ciertamente las sanciones de Estados Unidos han afectado, "le han cerrado el mercado". Recalca que EEUU que estaba colocando mas de 500 mil barriles diarios, por lo que era el ingreso más fresco, "porque el resto se consume en el mercado interno, otros 300 mill barriles iban pago de deudas a China y Rusia”, resaltó.



Asimismo, apuntó que la India esta siendo presionada por los EEUU para que no le compre el petróleo venezolano, y "las compañías del mundo están siendo presionadas, ayer se veía , es muy estrecho el margen para colocar el petróleo, a no ser por las maniobras del Gobierno que opera casi de manera escondida", reveló.



Del mismo modo, añadió que los impactos de la caída de la producción petrolera en la cotización de los mercados internacionales ya fue absorbido, "ya la producción esta en torno a 1 millón de barriles, el hecho de que reduzcan aún más la producción será marginal y no tendrá el impacto, la tendencia es que se sigan perdiendo 40 o 60 mil barriles diarios", aseguró.



Finalmente, recordó que el tema de las sanciones es un pretexto de última hora, "la caída de la producción de Pdvsa se registra desde mucho antes, tiene que ver con una serie de eventos que han ocurrido en los últimos 20 años empezando por el despido de mas de 20 mil trabajadores de Pdvsa que dejó prácticamente a la campaña descapitalizada, el organismo realizó una enorme inversión en la formación de los empleados a través del programa de becas, y ese talento se perdió y finalmente terminó en manos de incompetentes y de cursos que no estaban calificados y no tenían la calificación técnica, si bien no se notó en los primeros años se fueron socavando las capacidades operativas", subrayó.