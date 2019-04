Más de 25 horas sin electricidad reportan en sectores zulianos

Credito: Panorama

20-04-19.-Zonas marabinas como Lago Azul, La Fusta y Tierra Negra, así como La Polar, en San Francisco, permanecen apagadas desde este viernes –cuando se registró una avería en la S/E Sibucara– y aún no están reconectadas a esta hora del sábado.



“A las 8:00 de la mañana cumplimos las 24 horas sin luz. Esta situación es muy desesperante; no podemos dormir, tomar agua fría y los alimentos se nos están dañando. Esto no es vida”, reclamó Cecilia Uzcátegui, vecina del barrio San Pedro, de la capital zuliana.



La tarde de este 20 de abril, Corpoelec informó mediante su cuenta de Twitter sobre nuevas fallas que solventaron en las subestaciones Paraíso y Amparo.



Mientras tanto, en La Gloria (C-3) contabilizan más de 21 horas contínuas sin electricidad. Sandra Fernández señaló: “A las 3:35 am el cielo se iluminó de muchos colores. Hubo una explosión y se escuchó una especie de zumbido fuerte. No sabemos de dónde vino. Sufrimos más porque el basurero que está cerca lo estaban incendiando y los zancudos atacaron como nunca”.



En La Limpia, Los Olivos, Panamericano, La Victoria, La Rosaleda, El Calvario, La Matancera, Paraíso, Camino de La Lagunita y la calle 101 con avenida 20, de Sabaneta, acumulan apagones de 18 horas y contando.



El mismo padecimiento atraviesan en La Rotaria, donde en tramos se venía cumpliendo el cronograma de racionamiento de 6x6. Allí, sumaban más de 14 horas sin el servicio, hasta esta mañana.



“Desde las 6:30 pm del viernes hasta hoy solo tuvimos 40 minutos de energía. Ya no sé qué esperar”, se quejó Massiel Casas, habitante del sector 3 de Cuatricentenario, entrada la tarde.



Alrededor de 13 horas de ‘blackout’ reportaron los residentes de Los Postes Negros, el barrio Puerto Rico, las residencias Visoca, Monte Bello, Bella Vista, San Miguel y La Chamarreta.



A través de las redes sociales, la usuaria @elianagamez8 dijo: “Al oeste de Maracaibo, en el barrio Nueva Independencia, apenas cayeron unas goticas de lluvia y hubo una fiesta de explosiones”.



Las numerosas fluctuaciones eléctricas entraron en la lista de quejas de los zulianos de diversos municipios. “En menos de una hora, hubo como diez ‘bajones’. Desconectamos todo, era como estar sin luz”, lamentó Andrea Castillo, habitante del sector marabino El Potente, ubicado en el sur.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 265 veces.

La fuente original de este documento es:

panorama (https://www.panorama.com.ve/ciudad/Mas-de-25-horas-sin-electricidad-reportan-en-sectores-zulianos-20190420-0018.html)