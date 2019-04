Reliance India asegura no está involucrada en ningún acuerdo de pago en efectivo a venezolana PDVSA

Credito: Web

20-04-18.-Reliance Industries negó el sábado en un comunicado estar involucrada en algún acuerdo de pagos en efectivo por suministro de petróleo a la estatal venezolana PDVSA a través de terceros, y dijo que no está violando ninguna sanción de Estados Unidos.



El presidente Nicolás Maduro está usando al gigante energético ruso Rosneft para canalizar el flujo de efectivo de las ventas de petróleo de Venezuela para evadir sanciones con las que Estados Unidos busca sacarlo del poder, según fuentes y documentos revisados por Reuters.



Según muestran los documentos, se les ha pedido a las principales compañías energéticas, como Reliance Industries Ltd de India, -el mayor cliente que paga en efectivo de PDVSA-, que participen en el plan pagando a Rosneft por el petróleo venezolano.



Reliance sostuvo en el comunicado que los informes que la involucran en acuerdos que condujeron a pagos en efectivo por suministro a PDVSA a través de terceros “son falsos e imprudentes”.



La compañía destacó que desde que se impusieron las sanciones, Reliance ha realizado cualquier compra de petróleo venezolano con el pleno conocimiento y aprobación del gobierno de Estados Unidos. Agregó que tales transacciones no condujeron a ningún pago a PDVSA y no violan las medidas de Washington.



Reliance dijo que el petróleo se compra a precios de mercado y los pagos se liquidan en efectivo o mediante el suministro de subproductos de manera bilateral entre la compañía y los vendedores. Es falso sugerir que la empresa estaría liquidando tales envíos a través de Rosneft a PDVSA, agregó.